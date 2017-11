Krāšņākais tērps bija parlamentārietei Solvitai Ābltiņai, kas tuvākā mēneša laikā nolikšot Saeimas deputāta mandātu. (Foto: Eduards Paņičevs)

Prominences, sportisti, inteliģence... Kas šogad apmeklēja svinīgo svētku koncertu?

Latvijas 99. dzimšanas dienas viens no svinīgākajiem mirkļiem bija jubilejai veltītais svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī. Viens no pēdējiem uz to – vieglā riksītī – un piesarcis ieradās Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš. Viens, bez pavadones.