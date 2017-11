Šeltons ir pirmais kantrimūzikas pārstāvis, kas izpelnījies šo godu.

"Es esmu bijis neglīts visu savu mūžu. Ja es varu būt seksīgs vienu gadu, man tas der," komentējot "People" izvēli, otrdien sacīja 41 gadus vecais mūziķis.

Šeltons ar mēreniem panākumiem darbojās kantrimūzikas jomā aptuveni desmit gadus, līdz iemantoja lielu popularitāti 2011.gadā, strādājot par tiesnesi un mentoru telekanāla NBC talantu šovā "The Voice". Viņa jaunākais albums "Texoma Shore" tika izlaists šomēnes.

Šeltons intervijā "People" sacīja, ka nevar sagaidīt, kad varēs paķircināt savu kolēģi, "The Voice" tiesnesi un rokgrupas "Maroon 5" solistu Adamu Levinu, kuru "People" atzina par seksīgāko vīrieti 2013.gadā.

"Es neizturēšos pret to kā Hjū Džekmens vai viens no tiem puišiem, kas to uztver tik vienkārši. Cilvēki mani par to ienīdīs," jokojot sacīja Šeltons.

Viņš sacīja, ka mēģina uzturēt sevi labā formā un ēst veselīgi, bet atzina, ka uzkodas ir viņa vājība, sevišķi, kad viņš atrodas savās mājās Oklahomā.

Šeltons agrāk bija precējies ar kantrimūzikas dziedātāju Mirandu Lamberti un pašreiz satiekas ar popmūzikas dziedātāju Gvenu Stefani.

Viņš sacīja, ka Stefani esot pamudinājusi viņu pieņemt "People" gada seksīgākā vīrieša titulu.

Iepriekšējos gados šis gods ticis aktieriem Dveinam Džonsonam, Bredam Pitam, Džordžam Klūnijam, Džonijam Depam, Harisonam Fordam, Raienam Reinoldsam un britu futbola zvaigznei Deividam Bekhemam.

"Visseksīgākā vīrieša" titulu "People" pirmoreiz piešķīra 1985.gadā, kad to saņēma toreiz 29 gadus vecais Mels Gibsons.