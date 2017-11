Vai viņa tikko kā izkāpusi no vannas? – iesmēja daudzi, redzot fotogrāfijas ar Ritu Oru no MTV Eiropas mūzikas balvu ceremonijas sarkanā paklāja.

Lai ko tauta teiktu par MTV vakara vadītājas pirmo tērpu (vakara gaitā popzvaigzne kopumā nomainīja 13 apģērbus), Rita Ora uz sarkanā paklāja jutās ērti un pārliecināti šajā modes nama „Palomo Spain” radītajā frotē halātiņā, ko demonstrēja gluži kā garo vakarkleitu.

„Palomo Spain” ir vīriešu apģērbu zīmols, kas izslavējies ar to, ka cenšas lauzt stereotipus par to, kā būtu jāģērbjas vīrietim un sievietei. Šis zīmols apģērbu industrijas pasaulē ir vēl samērā jauns, taču, ja to izvēlējusies tāda personība kā Rita Ora, nākamajā sezonā pasaules uzmanība tam garantēta.

Frotē peldmētelis, kurā Rita kāpa uz sarkanā paklāja ir no zīmola 2018. gada pavasara kolekcijas un šobrīd internetā nav nopērkams.

