Simona, kas Ņujorkas Kinoakadēmijā apgūst dokumentālā kino režiju, jauno draugu satika kāda ceļojuma laikā Spānijā. Kanāla 360 TV raidījumā “Sapnis par Ameriku” Simona atklāja, ka viņas draugs Radžs ir indiešu izcelsmes barbadosietis, kurš nāk no biznesa magnātu ģimenes. Viņš ir turīgs uzņēmējs, Amerikā vada skaistumproduktu rūpnīcu “Disposable Hygiene LLC”. Raidījuma laikā Simona smēja, ka nereti ir drauga vadītā uzņēmuma izmēģinājuma „trusītis” dažādām sejas maskām un citiem kosmētikas produktiem.



Simonas un Radža kopdzīve rit trīsistabu apartamentos kādā no Ņujorkas centra augstceltnēm un īre izmaksā aptuveni 6000 ASV dolāru mēnesī. No 36. stāva paveras krāšņs skats uz vienu no apdzīvotākajām pasaules metropolēm – Ņujorku.

Kas interesanti, kaimiņos Simonai dzīvo Latvijas basketbola zvaigzne NBA kluba “Knicks” zvaigzne Kristaps Porziņģis.

Brīvdienās Simona ar draugu dažkārt dodas uz atpūtas māju Ņūdžersijas štatā, Hemptonā, kur īrēt vidējas klases villu ar apsildāmu baseinu, kas maksā virs desmit tūkstošiem ASV dolāru nedēļā.

Radžs, lai arī vēl nav ciemojies pie Simonas radiem Latvijā, jo daudz strādā, ļoti vēloties to izdarīt. „Gribu aizbraukt uz Rīgu, pabūt restorānos un citās vietās, ko Rīga un Latvija piedāvā,” saka latvietes draugs, kurš ir gurmāns un brīvajā laikā testē restorānus. Skaistumkonkursu dalībniece pavēstīja, ka viņa Ņujorkā ir ļoti laimīga. „Man ir viss ko vajag, viss iet uz augšu,” tā Simona.