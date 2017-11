Par visiem fināla sēriju pretendentiem skatītāji varēja balsot telefoniski. Šoreiz “Tautumeitas” un Edgars Kreilis no skatītāju puses saņēma visvājāko atbalstu, bet ieguva otru iespēju – izpildīt “glābējdziesmu”, kas, iespējams, nodrošinātu vietu šovā. No žūrijas liktenīgais lēmums bija jāpieņem Aijai Auškāpai, kura lēma, ka vieta šovā ir jāsaglabā grupai “Tautumeitas”.



Auškāpa pamatoja savu izvēli: “Edgar, tu biji izvēlējies labu “glābējdziesmu”, un šovakar izpildītā Adeles dziesma bija tavs labākais priekšnesums projekta ietvaros, kas izskatās cerīgi Taviem nākotnes plāniem. Taču tev ir jāiemācās dalīties ar citiem. Dod un Tev taps dots! Meitenes, šajā priekšnesumā var redzēt, ka jums ir skatuves rūdījums. Jūs nepazūdat tajā, ko darāt, īpaši tajos brīžos, kad ir emocionāli grūti. Ļoti ceru, ka pavisam drīz Jums pievienosies arī sestā maņa, jo man šķiet, ka tieši šī iemesla dēļ esat nonākušas šovakar uz strīpas.”

Šovā muzikālo cīņu turpina pieci pretendenti, un laiks līdz finālam ir atlicis pavisam maz.

Atskatoties uz piekto fināla raidījumu, vakaru atklāja latviskā vokālā grupa “Latvian Voices” ar dziesmu “Piekūns skrien debesīs”. Savukārt turpinājumā sekoja visu pretendentu uznācieni – kā pirmā uz skatuves kāpa cēsiniece Līga Rīdere, kura izpildīja grupas “Zodiaks” dziesmu “Taisnība”, bet pēc tam sekoja jelgavnieka Edgara Kreiļa priekšnesums, kurā skatītāji tika priecēti ar Dona dziesmu “Pēdējā vēstule”.



Vakara turpinājumā rūjienietis Arturs Gruzdiņš mūs uzrunāja ar Mirdzas Zīveres dziesmu “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, savukārt “Tautumeitas” bija izvēlējušās izpildīt “Instrumentu” skaņdarbu “Zemeslodes”, rīdziniece Alise Haijima pierībināja TV ekrānus ar grupas “Līvi” dziesmu “Dzelzsgriezējs”, bet baušķiniece Adriana Miglāne dziedāja Intara Busuļa dziesmu “Miglas rīts”.



Otrajā uznācienā pretendenti izpildīja pasaulē slavenu mākslinieku hitus. Līga izvēlējās izpildīt Eltona Džona “Your song”, Edgars – Adeles “Set fire to rain”, bet Arturs parādīja savu īsto būtību caur “Metallica” hitu “Whiskey in the Jar”. Vakara gaitā “Tautumeitas” uzrunāja ar Stinga “Desert Rose”, Alise dziedāja Vitnijas Hjūstones “I have nothing”, bet Adriana – Džastina Timberleika “Can’t stop the feeling”.