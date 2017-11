MTV sadalījis šī gada balvas popmūzikā

"Labākā mākslinieka" kategorija ir jauna, un balva tajā tika pasniegta pirmo reizi. Ar Mendesu par šo balvu sacentās arī Teilore Svifta, Eds Šīrans, Kendriks Lamārs, Ariana Grande un Mailija Sairusa.

Svifta bija nominēta sešās kategorijās, tomēr nevienu balvu neieguva.

2017.gada MTV Eiropas mūzikas balvas:

Labākais mākslinieks - Šons Mendess;

Labākā dziesma - Šona Mendesa "There's Nothing Holdin' Me Back";

Labākais video - Kendrika Lamāra "Humble";

Labākais popmūzikas izpildītājs - Kamila Kabeijo;

Labākais elektroniskās mūzikas izpildītājs - Dāvids Geta;

Labākais rokmūzikas izpildītājs - "Coldplay";

Labākais hiphopa izpildītājs - Eminems;

Labākais alternatīvās mūzikas izpildītājs - "30 Seconds To Mars";

Labākais koncertu izpildītājs - Eds Šīrans;

Labākais jaunais izpildītājs - Dua Lipa;

Labākie fani - Šons Mendess;

Labākais izrāviens - Heilija Stainfelda;

Labākā "World Stage" uzstāšanās - "The Chainsmokers";

Pasaules ikona - U2.