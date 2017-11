AIZKULIŠU FOTO. “X faktora” dalībnieki šovakar uzstāsies divreiz

Vakaru atklās latviskā vokālā grupa Latvian Voices ar dziesmu “Piekūns skrien debesīs”. Savukārt turpinājumā sekos pretendentu uznācieni – kā pirmā uz skatuves kāps cēsiniece Līga Rīdere, kura izpildīs grupas “Zodiaks” dziesmu “Taisnība”, bet pēc tam sekos jelgavnieka Edgara Kreiļa priekšnesums, kurā skatītāji tiks priecēti ar Dona dziesmu “Pēdējā vēstule”.

Vakara turpinājumā rūjienietis Arturs Gruzdiņš mūs uzrunās ar Mirdzas Zīveres dziesmu “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, savukārt “Tautumeitas” izvēlējušās izpildīt “Instrumentu” skaņdarbu “Zemeslodes”, rīdziniece Alise Haijima pierībinās TV ekrānus ar grupas “Līvi” dziesmu “Dzelzsgriezējs”, bet baušķiniece Adriana Miglāne dziedās Intara Busuļa dziesmu “Miglas rīts”.

Otrajā uznācienā pretendenti izpildīs pasaulē slavenu mākslinieku hitus. Līga izvēlējusies izpildīt Eltona Džona “Your song”, Edgars – Adeles “Set fire to rain”, bet Arturs parādīs savu īsto būtību caur Metallicas hitu “Whiskey in the Jar”. Vakara gaitā “Tautumeitas” uzrunās ar Stinga “Desert Rose”, Alise dziedās Vitnijas Hjūstones “I have nothing”, bet Adriana – Džastina Timberleika “Can’t stop the feeling”.

Kā ierasts, par visiem fināla sēriju pretendentiem varēs balsot, zvanot uz TV ekrānā redzamo telefona numuru. Tie divi pēdējie dalībnieki, kuri no skatītāju puses saņems visvājāko atbalstu, iegūs otru iespēju – izpildīt “glābējdziesmu” tādā secībā, kādā uzstājās. Pēc abu dalībnieku priekšnesuma savu gala vārdu par to, kuram no dalībniekiem jāturpina sava dalība šovā, pateiks žūrijas pārstāvji.

