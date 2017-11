"Labākā mākslinieka" kategorija ir jauna, un balva tajā tiks pasniegta pirmo reizi. Ar Sviftu un Šīranu par šo balvu sacenšas arī Šons Mendess, Kendriks Lamārs, Ariana Grande un Mailija Sairusa.

Svifta kopumā nominēta sešām balvām, tostarp kategorijā "labākais video" par dziesmu "Look What You Made Me Do".

Vairākām balvām nominēti arī Šīrans, Mendess un Lamārs.

Kategorijā "pasaules ikona" šogad balva tiks pasniegta īru rokgrupai U2.

Ceremoniju vadīs britu dziedātāja Rita Ora.

MTV Eiropas mūzikas balvas katru gadu tiek pasniegtas citā pilsētā, un balvu sadalījumu nosaka fanu balsojums internetā.

Pēdējo reizi Londonā MTV Eiropas mūzikas balvas tika pasniegtas 1996.gadā.