Realitātes šova "The Only Way Is Essex" zvaigzne kāpa uz skatuves, lai paziņotu, ka labākais TV šovs ir "Love Island". Tobrīd atvērās lūkas durvis, lai caur tām uz skatuves nogādātu uzvarētājus, bet Džemma to neievēroja un iekrita bedrē.

Pēc tam, kad viņa ar šova "Love Island" dalībnieku palīdzību atgriezās uz skatuves, Džemma atvainojās un teica: "Ak, mans Dievs, es ļoti atvainojos. Tiešraidēs tā gadās."

Dalībnieki no TV šova "Love Island" palīdz Džemmai nokļūt atpakaļ uz skatuves. (Foto: Vida Press)

Nākamajā dienā sieviete paziņoja, ka ar viņas veselību viss esot kārtībā, bet pūlis pasākumā bijis fantastisks.