Seksa skandālā ierauto Kevinu Speisiju izgriež no gaidāmās Ridlija Skota filmas

Slavenības LETA

Seksuālā varmācībā apsūdzētais amerikāņu aktieris Kevins Speisijs izgriezts no drīzumā iznākošās kinorežisora Ridlija Skota drāmas "All the Money in the World", telekanālam CNN atklājuši divi ar filmas veidošanu saistīti informācijas avoti.