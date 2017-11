Jaroslava Barišņikova vietā katram būtu tiesības justies sašutušam, proti, viņš ir neizpratnē, kāpēc "Lattelecom" neparūpējas par zibenīgu tikšanu pie jaunā "iPhone X" tik ievērības cienīgai personai, kāds ir viņš.

Diemžēl pie @Lattelecom viss nekļūst iespējams :( — Yaroslav Brshnikov (@YAROSLAVBRSHNIK) November 8, 2017

Kā tviterī norāda "Lattelecom", uz jaunajiem modeļiem ir rinda, un telefoni tiek piešķirti rindas kārtībā. Par to neapmierināts ir Jaroslavs, kurš nevar saprast, kad jaunais aparāts nonāks viņa rokās.

Lai arī apzināmies jūsu popularitāti sociālajos tīklos, tomēr jūsu lūgums piešķirt jums jauno iPhoneX ārpus rindas būtu negodīgs pret citiem klientiem, kuri jau gaida rindā un pieteikušies pirms jums. — Lattelecom (@Lattelecom) November 8, 2017

Kompānija publiskojusi saraksti ar klientu feisbukā. Tur lasāms blogera vēstījums: "Sveiki. Jau kārtējo dienu nespēju izsist no e-veikala darbiniekiem informāciju par iPhone X iegādes datumu. Jā, es zinu par rindu, bet man jāplāno laiks, jo plānoju braukt prom no valsts ceļojumā un gribu to darīt ar jaunu telefonu... [..] Es neticu, ka jums nav informācija par precīzu datumu," sūkstījās Barišņikovs.

Blogeris mudināja kompāniju "iekustināt procesus", lai jauno telefonu saņemtu ātrāk par citiem, pretī solot publisku pateicību kompānijai sociālajos tīklos, uzsverot, ka viņam ir daudz sekotāju.

Kā novēroja Kasjauns.lv, tviterī Jaroslavam Barišņikovam astoņu gadu laikā piesekojuši 778 cilvēki; feisbukā viņa jaunumiem seko 745 lietotāju.

Kolēģis aizstāv

Blogeris Deniss Ševeļovs, kā rādās, sava kolēģa sāpi ļoti labi sapratis, un tviterī pauda, ka sabiedrisko attiecību studentiem tik nopietna lieta būtu jārāda kā precedents nepieņemamai uzņēmuma rīcībai. Turklāt viņam zināms, ka citi cilvēki pamanījušies jauno iPhone dabūt bez rindas.

kā PR civlēks, es domāju, ka tas ir precidents, kuru pētīs SA studenti https://t.co/txdozHga5u — ★ D€NI$$ $¢hevelove (@FashionSlogger) November 8, 2017

Vienlaikus Deniss arī retvītojis kāda cita cilvēka pausto aicinājumu sākt vākt parakstus par jauna telefona piešķiršanu Jaroslavam, gan par to, ka jaunu mobilo vajagot arī Denisam.

