68 gadus vecā Alla Pugačova sabiedrībā iziet melnā minikleitā

#Repost @averbukhofficial ・・・ Так часто бывает, что на важных словах ломается камера, но самое главное я услышал лично. Спасибо за эмоции и искренность @alla_orfey ! #allapugacheva #аллапугачева #аллапугачёва

