FOTO. Andrea Bočelli aizkustinošais koncerts Rīgā

Koncertā Rīgā Bočelli izpildīja Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni un citu operas dižgaru ārijas, kā arī kompozīcijas no vairākiem saviem albumiem: “Cinema”, “Incanto” un citiem. Kā īpašās viešņas koncertā uzstājās dziedātājas Marija Aleida (soprāns) no Kubas un Ilārija Della Bidia no Itālijas, kā arī viesmūziķi: ģitāristu duets CARisMA. Koncertā piedalījās Kauņas Valsts koris un Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris Itāļu diriģenta Marčello Rota vadībā, kā arī Latvijas dejotāji Jeļizaveta Manija un Rihards Eglītis.

