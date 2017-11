Rīdziniece Agnese jau no pirmās sērijas atstāja vērienīgu iespaidu uz brašo saimnieku Aivaru. Lauku sētā viņu atveda tētis ar glaunu «Lexus» automašīnu, turklāt meitene bija alkohola reibumā. Tāpat Agnese paguva vairakkārt saimnieku „pabarot” ar dažādiem medikamentiem, dēļ kuriem puisim visu nakti bija jāskraida uz tualeti. Tomēr Aivars meitenei visu piedeva, jo sāka viņā iemīlēties. Jau pirmajā dienā viņš randiņā devās tieši ar Agnesi, turklāt arī sarunas laikā nevairījās slēpt savas simpātijas un klāstīja par nākotnes plāniem. Taču meitenei lauku zēns Aivars nemaz neinteresē, to viņa sākumā slēpa no puiša, bet vēlāk atzina, ka neko nopietnu veidot nevēlas. Tas, protams, Aivaru, kurš tikko kā sāka iemīlēties rīdziniecē, manāmi saskumdināja. Bet, vai Aivaram iepatiksies vēl kāda no pārejām šova dalībniecēm, to uzzināsim pēc nedēļas.

Tikmēr Mārtiņš izbaudījis randiņus ar visām trīs meitenēm, saprata, ka vislabāk jūtas kopā ar Solvitu. Abi pat randiņa laikā paguva aizmukt no filmēšanas grupas. Saimnieks sajūsmināts atzina, ka šāds radiņš bija tā vērts, lai ne par ko citu nedomātu, arī par mājās palikušajām – Signi un Kristīni. Mārtiņa un Solvitas pārnākšana mājās vēlā nakts stundā sadusmoja Signi, kura pieprasīja saimniekam paskaidrojumus. Meitene bija tik dusmīga, ka pat bija gatava kravāt somas un braukt mājās. Taču šova veidošanas komanda nolēma izbalsošanas brīdi atlikt līdz nākamajam rītam, lai norimst sakāpinātās emocijas.

Pirmā dalībniece, kas pameta šovu “Saimnieks meklē sievu” un saimnieka Jāņa sētu, bija Gija (otrā no kreisās). (Foto: Publicitātes foto)



Bet saimnieks Jānis gan pirmo izvēli jau izdarīja. Lai gan randiņos skūpstījās ar visām trīs dalībniecēm, mājās nolēma sūtīt Giju. Par viņa sirdi vēl ir iespēja cīnīties divām daiļavām – Evitai un Sindijai, kuras vārdu saimnieks bieži jauc un nepareizi izrunā.