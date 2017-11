Par Latvijas hokeja izlases Mūri aizvien dēvētais Artūrs Irbe, kam 2. februārī bija 50 gadu jubileja, šajā dzīves posmā bauda otro jaunību savas jaunās sievas Madaras Irbes apskāvienos un no jauna nododas rūpēm par maziem bērniem – gan auklējot jaundzimušo dēlu, gan gādājot par laulātās draudzenes atvasēm no iepriekšējām attiecībām.



Latvijas hokeja leģendas sieva ir 28 gadus veca talseniece Madara Kārkliņa, kura Stradiņa universitātē studējusi medicīnu, guvusi zinības Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, paralēli studijām darbojoties nekustamo īpašumu uzņēmumā. Apņemot sievu, Artūrs Irbe tika pie jaunas ģimenes, kļūstot par patēvu laulātās draudzenes bērniem no iepriekšējām attiecībām – deviņus gadus vecajam dēlam Aleksim un meitai Alisei (8).

Savulaik Madara Irbe bija precējusies ar citu vīrieti – miljonāra un mecenāta Edvīna Samuļa dēlu Mārtiņu Samuli, kas šovbiznesa aprindās zināms kā dziedātājas Lienes Šomases meitas Gabrielas (7) tēvs. Divus gadus ilgušajā laulībā Madarai un Mārtiņam kopīgu bērnu nebija. No Samuļa Irbes tagadējā sieva izšķīrās 2014. gada nogalē. Arī Irbe ir divu bērnu tēvs – no iepriekšējās laulības ar Ilzi Irbi, kas šķirta 2005. gadā, viņam ir meita Anita un dēls Atis.

