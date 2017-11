Latvijas modes nedēļa "Modes manifestācija" šoruden Patriotu nedēļā

MM norises mērķis ir dot iespēju jebkurā attīstības stadijā esošam modes zīmolam plašai publikai izrādīt un popularizēt savu jaunāko kolekciju, palielināt sabiedrības informētību par Latvijas modi, un veicināt modes zīmolu pieejamību un patēriņu Latvijā, un ārzemēs. MM fokusā ir jauno modes talantu atklāšana, industrijas attīstības veicināšana.

Intriģējošākais notikums ir otro gadu notiekošais jauno modes dizaineru konkurss “Jaunais talants”, kura organizēšanas tradīcija uzsākās iepriekšējā gadā. Konkursa” mērķis ir atklāt un popularizēt jaunos modes dizainerus plašā sabiedrībā, sniegt iespēju tiem gūt praktisku pieredzi, kā arī atbalstīt jauno dizaineru tālāko attīstību un ātrāku integrēšanos modes industrijā, veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu, kā arī nodrošinot praktisku atbalstu kolekcijas komercializācijas, specializētu kursu, publicitātes atbalsta u.c. veidos. “Jaunais talants” konkursa finālam kvalificējušies dalībnieki tiks paziņoti 6.novembrī. Dalībai konkursa finālā tiek izvirzītas 10 kolekcijas. “Jaunais talants” konkursa fināla skates notiks 15.novembrī plkst. 20.00. Tās vērtēs starptautiska žūrija.

Trešdien, 15.novembrī plkst 18.00 modes mēle tiks atvēlēta bērnu modes zīmoliem Lazy Francis, Leny Tomy Factory, Hebe un Petra.lv. Šīm skatēm sekos jauno dizaineru konkurss “Jaunais talants” plkst 20.00.

16.novembrī sevi pieteiks plašs modes zīmolu spektrs, kas pārstāv dažādus modes segmentus un atrodas dažādās attīstības stadijās. Būs redzami konceptuālie modes zīmoli – Baiba Ladiga, Status by Shtamguts un Arvils Linde, publikas iemīļotais un pieredzējušais zīmols Alexander Pavlov, attīstību piedzīvojušie zīmoli IN by Inga Nipāne, Day off, Helen Chaude, kā arī savas zīmola gaitas sākošie Una Bērziņa, Laima Jurča un Ivetas Vecmanes radītais zīmols “IV”.

Piektdien, 17.-19. novembrī dažādās vietās Rīgā darbosies showroom, kā arī notiks aktuālo zīmola kolekciju prezentācijas un apmeklētājus sagaida īpašas cenas.

MODES MANIFESTĀCIJAS norises vieta ir industriālajā teritorijā Rīgas Krēslu fabrikas ēkā, Starta ielā 1, Rīgā. Uz modes skatēm aicināts ikviens interesents. Biļetes pieejamas Biļešu servisa tirdzniecības vietās. Modes skates būs redzamas nacionālās apraides televīzijā Riga TV24 un straume.lmt.lv

MODES MANIFESTĀCIJA kuratore ir Dita Danosa, vizuālās identitātes autore ir modes dizainere Žanete Auziņa un fotogrāfs Artūrs Kondrāts. Grafiskā dizaina autors ir Kirils Kirasirovs.

MM organizators ir biedrība Latvijas Modes palāta – modes profesionāļu pašu izveidota lielākā un aktīvākā nozares nevalstiskā organizācija Latvijā, kas dibināta 2010. gadā. Tās mērķis ir attīstīt un veicināt Latvijas modes industrijas izaugsmi, organizējot modes skates, diskusijas, prezentācijas, kontaktu biržas, tā sniedzot iespēju Latvijas modes dizaineriem un zīmoliem piedāvāt jaunās kolekcijas plašam klientu segmentam vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī atbalstīt Latvijas modes patēriņu sabiedrībā.

Foto: Publicitātes foto