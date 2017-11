Nepietiekamu skatītāju atbalstu bija saņēmusi arī grupa “Hypnotic” un Alise Haijima, kurai šī bija jau otrā reize uz strīpas. Kā ierasts, abiem pretendentiem tika dota otra iespēja – bija jāizpilda “glābējdziesma”. Pēc abiem priekšnesumiem lēmuma pieņemšana jau otro nedēļu pēc kārtas bija mentora Intara Busuļa rokās, jo uz izbalsošanas strīpas nokļuvušie nebija no viņa komandas. Pēc ilgām pārdomām Intars lēma, ka mājās jādodas “Hypnotic”.



Atskatoties uz “x Faktors” 4. fināla sēriju, vakaru atklāja grupa “Hypnotic”, kura izpildīja Stīvija Vondera dziesmu “Superstition”, turpinājumā varējām baudīt Līgas Rīderes dziesmas “Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi” izpildījumu, tad sekoja Alises Haijimas priekšnesums, kurā viņa mūs pārsteidza ar Eirovīzijas uzvarētājas, mūzikas producentes Lorīnas hitu “Euphoria”, bet Edgars Kreilis bija izvēlējies skatītājus uzrunāt ar latviešu dziesmu “Meitenei kafejnīcā”.



Arturs Gruzdiņš sevi svētdienas vakarā pieteica ar regeja apvienības “Magic!” dziesmu “Rude”, Adriana Miglāne aizkustināja ar britu superzvaigznes Sema Smita “I'm not the only one”, bet grupa “Tautumeitas” bija parūpējusies par ugunīgu priekšnesumu, kurā izpildīja Velsas komponista Karla Dženkinsa “Adiemus”. Taču “The Stones” puiši uz skatuves kāpa gluži kā “Backstreet Boys” un meiteņu simpātijas centās iemantot ar dziesmu “Everybody”.



Skatītāji pēc visu dalībnieku uzstāšanās baudīja arī divu viesmākslinieku – latviešu populārās grupas “Prāta Vētra” dziesmas “Tevis dēļ” dzīvo pirmatskaņojumu un lietuviešu superzvaigznes “Daddy Was A Milkman” dziesmu “Breathe” in priekšnesumus.