Novērtē, kā pucējas TV šova "X faktors" dalībnieki un žūrija

Arī šovakar “X faktoru” pametīs nevis viens pretendents, bet divi. Grupa “Hypnotic” izpildīs amerikāņu soulmūzikas leģendas Stīvija Vondera dziesmu “Superstition”, Līga Rīdere uzrunās ar Zigmara Liepiņa komponēto “Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi”, arī Edgars Kreilis būs izvēlējies latviešu dziesmu – mūziķa Igo izpildīto “Meitenei kafejnīcā”.

Savukārt Alise Haijima mūs pārsteigs ar Eirovīzijas uzvarētājas, marokiešu izcelsmes zviedru dziedātājas un mūzikas producentes Lorīnas hitu “Euphoria”, Arturs Gruzdiņš izvēlējies skanīgo kanādiešu regeja apvienības “Magic!” dziesmu “Rude”. Adriana Miglāne sevi svētdienas vakarā pieteiks ar britu superzvaigznes Sema Smita “I'm not the only one”, bet grupa “Tautumeitas” mūs uzrunās ar Velsas komponista Karla Jenkinsa “Adiemus”. Taču “The Stones” puiši uz skatuves kāps gluži kā “Backstreet Boys” un izpildīs “Everybody”.

Vakara gaitā, protams, varēsim izbaudīt arī Latvijā populārās grupas “Prāta vētra” un lietuviešu mākslinieka “Daddy Was A Milkman” priekšnesumus. Taču svētdienas vakaram pretendenti arī rūpīgi gatavo priekšnesumu kopdziesmai “Love never felt so good”, ko oriģināli izpilda Maikls Džeksons un Džastins Timberleiks.