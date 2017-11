Pēdējā laikā dziedātāja un aktrise Selēna Gomesa aizvien biežāk redzēta pavadām laiku sava bijušā drauga, dziedātāja Džastina Bībera kompānijā. Tas cik bieži viņi atkal satiekas, rada aizdomas, ka Bībers visticamāk ir ietekmējis Gomesas un The Weeknd neseno lēmumu šķirties.

Šā gada 1. novembrī Selēna Gomesa un Džastins Bībers devušies kopīgā izbraucienā ar velosipēdiem. (Foto: Vida Press)

Kāds pāra paziņa slavenību žurnālam „Us Weekly" izteicies sekojoši: „The Weeknd uzticējās Selēnai, taču viņš absolūti neuzticējās Džastinam.”

Šis pats vārdā nenosauktais informators arīdzan Bīberu raksturojis kā Selēnas Gomesas „dvēseļu biedru” un piebildis: „Viņas sirds un uzmanība vienmēr piederēja viņam.”

15 Foto Selēna Gomesa un Džastins Bībers atkal pavada laiku kopā +11

Dažu aizvadīto mēnešu laikā Gomesa un The Weeknd (īstajā vārdā Ābels Makonens Tesfejs) vairākkārt šķīrās un atkal salaba, līdz šīm attiecībām ir pielikuši pēdējo punktu. The Weeknd pamazām aprod ar brīva vīrieša statusu. Interneta portāls TMZ informē, ka mūziķis nesen manīts naktsklubā dejojam ar kādu plašākā sabiedrībā nepazīstamu sievieti un bijis redzams, ka no sirds izbauda šo laiku, kā „jauni, bagāti un brīvi cilvēki pieraduši darīt”.

Selēna Gomesa un The Weeknd kopā bija desmit mēnešus. Kā šķiršanās iemels minēts tas, ka abi ir ļoti noslogoti cilvēki un lielās aizņemtības dēļ nav varējuši turpināt funkcionējošas attiecības.