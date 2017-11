Meizs stāsta: "Šādā situācijā esmu nonācis pirmo reizi, bet varbūt maniem "Facebook" draugiem jau ir pieredze, tāpēc es rakstu pēc padoma. Vai jūs kādreiz esat atraduši māju? Šo agrā ceturtdienas rītā pamanīju ceļā uz darbu. Tā šorīt aizvien tur ir."

Viņš prāto: "Varbūt kāds to nozaga un izvizināja, bet tad atstāja manā īpašumā? Tā bija tukša, tāpēc es nedomāju, ka tas bija skvoteru drosmīgais gājiens. Ja es zem tās uzbūvēšu pagrabu, vai es to varu paturēt pēc "atrasts nav zagts" principa?"

"Ja jūs zināt kādu, kurš pazaudējis namu, ziņojiet man," sacīja izbrīnītais Meizs, piebilstot, ka, protams, sākumā būs jāpārbauda, vai cilvēks patiesi ir mājas īpašnieks.

Pēc atbildes ilgi nebija jāgaida, mājas īpašniece atradās!

Brenda Robertsone turpat "Facebook" komentāros pastāstīja, ka iegādājās jau gatavu māju, bet pēc piegādes atklājās, ka tai nav vietējā elektropiegādes uzņēmuma atļauju, tāpēc uzņēmums, kurš piegādāja māju, solījās aizvest to prom un nokārtot vajadzīgos papīrus, taču nezināmu iemeslu dēļ pusceļā pameta to uz Patrika Meiza zemes un vairākas dienas nelikās par to ne zinis.

Robertsone solīja sazināties ar uzņēmumu un vienoties, lai māja tiek aizvākta no vīrieša īpašuma. Tam bija jānotiek ceturtdien.