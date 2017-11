Foto: Vida Press

Kad princis Viljams bildināja Keitu Midltoni 2010. gadā, viņš līgavai pasniedza 12 karātu zilā Ceilonas safīra gredzenu ar briljantiem, kas reiz piederēja viņa mammai princesei Diānai. 2011. gada aprīlī, kad Vestminsteras abatijā Londonā pāris viens otram teica jāvārdu, princis hercogienei pirkstā uzvilka zelta laulības gredzenu, kas labi sader ar saderināšanās rotu. Lai gan laulību ceremonijā ierasts, ka līgava un līgavainis viens otram velk pirkstā gredzenus (ne velti ir teiciens „viņi mij gredzenus”), Ketrīna sava jaunā vīra pirkstā to nevilka. Iemesls? Patiesībā ļoti vienkāršs. Nēsāt gredzenu neesot prinča Viljama stilā. Īsi pirms ceremonijas, karaļnams izplatīja paziņojumu, ka princis nolēmis neievērot tradīciju un laulības gredzenu nenēsās. „Tas ir katra personīgs lēmums,” vēstīja karaļnams. „Pāris par to iepriekš ir apspriedies, taču princis Viljams nav no tiem, kas nēsā rotaslietas.”

Foto: Vida Press

Princis Viljams kategoriski iebilst pret jebkādu vīriešiem paredzētu rotaslietu nēsāšanu. Vienīgais izņēmums esot kvalitatīvs rokas pulkstenis, kāds patiešām viņam ikdienā vienmēr ir uz rokas.

Interesanti, ka arī Viljama vecaistēvs karalienes Elizabetes II vīrs Edinburgas hercogs princis Filips un tēvs princis Čārlzs, nenēsā gredzenus. Redzēsim, vai arī princis Harijs sekos šai britu karaļnama vīriešu iesāktajai tradīcijai, kad teiks jāvārdu savai izredzētajai. Un visticamāk, tas būs jau drīz!

Foto: Vida Press