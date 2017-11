Sešas aktrises apsūdz kinorežisoru Ratneru par seksuālu uzmākšanos; bez vainas nav arī aktieris Dastins Hofmans

Ratneru par seksuālu uzmākšanos apsūdzējušas sešas aktrises, arī Olīvija Manna, trešdien vēsta laikraksts "The Los Angeles Times".

"Oskara" balvas ieguvējs Hofmans jau atvainojies par to, ka viņš 1985.gadā seksuāli uzmācies 17 gadus vecai praktikantei.

Rakstniece Anna Greiema Hantere trešdien izdevumā "The Hollywood Reporter" atceras, ka Hofmans grābstījies gar viņu televīzijas filmas "Death of a Salesman" uzņemšanas laikā, kā arī mēdzis runāt par seksu ar viņu un viņas priekšā.

Hofmans trešdien paziņojumā atvainojās "par visu, ko es varētu būt darījis, kas viņu nostādīja neērtā situācijā. Es to nožēloju. Tas neatspoguļo to, kas es esmu".

Kā atceras Manna, Ratners esot masturbējis viņas priekšā savā treilerī, kad viņa 2004.gadā apmeklējusi filmas "After the Sunset" uzņemšanas laukumu.

Šo atgadījumu, Ratneru vārdā neminot, Manna aprakstījusi 2010.gada eseju krājumā.

"The Los Angeles Times" publikācijā minēti citi gadījumi, kad Ratners uzņemšanas laukumā agresīvi vajājis aktrises, dažkārt sekojot viņām līdzi tualetēs.

Ratners un Hofmans ir pēdējie Holivudas pārstāvji, kas apsūdzēti par seksuālu uzmākšanos aktrisēm. Pirms viņiem šajā sarakstā jau bija producents Hārvijs Vainstains un režisors Džeimss Toubaks. Par seksuālu uzmākšanos apsūdzēti arī aktieri Kevins Speisijs un Džeremijs Pivens.