Amerikas Producentu ģilde izslēdz par seksuālu uzmākšanos vainoto Vainstainu

Laikraksts "New York Times" un žurnāls "New Yorker" pirms trim nedēļām ziņoja, ka Vainstains vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā.

Kopš tā brīža vairāk nekā 50 sieviešu ir apsūdzējušas 65 gadus veco Vainstainu par seksuālu uzmākšanos un pat izvarošanu. Starp aktrisēm, kuras Vainstainu apsūdzējušas par seksuālu uzmākšanos, ir Mira Sorvino, Rozanna Ārketa, Gvineta Paltrova un Anželīna Džolija.

Vainstains jau 14.oktobrī tika izslēgts no ASV Kino mākslas un zinātnes akadēmijas.

"Ņemot vērā plaši aprakstīto Vainstaina uzvedību, un jaunām ziņām turpinot nākt klajā vēl tagad, Producentu ģildes nacionālā padome ir vienbalsīgi nolēmusi izslēgt Vainsteinu uz mūžu, uz visiem laikiem liedzot viņam dalību Amerikas Producentu ģildē," teikts šīs organizācijas paziņojumā.

"Šis bezprecedenta solis atspoguļo nopietnību, ar kādu ģilde uztver daudzās ziņas par Vainstaina peļamo rīcību desmitiem gadu garumā. Seksuāla uzmākšanas vairs nevar tikt paciesta mūsu [kino] industrijā vai Producentu ģildes biedru rindās."

Kriminālizmeklēšanu par Vainstaina darbībām ir uzsākušas policijas iestādes Ņujorkā, Losandželosā un Londonā.

70.gadu beigās Hārvijs Vainstains kopā ar brāli Robertu nodibināja kinostudiju "Miramax", kuru vēlāk pārdeva kompānijai "The Walt Disney Company". 2005.gadā viņi nodibināja studiju "The Weinstein Company". Studijas filmu vidū ir "Karaļa runa" ("The King's Speech") un "Atsvabinātais Džango" ("Django Unchained") .

Sākoties skandālam, Hārvijs Vainstains tika atlaists no "The Weinstein Company" direktoru padomes līdzpriekšsēdētāja amata.

Vainstaina producētās filmas vairāk nekā 300 reižu nominētas Oskara balvai un saņēmušas 81 Oskaru.