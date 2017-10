Nu jau saimnieku sētās iekārtojušās visas dalībnieces, izņemot šova vecākā vīra Andra līgavu Natāliju, kura pie saimnieka tā arī neieradās. Lai mazinātu rūgtumu sirdī, viņš kopā ar Neldiju devās uz Liepāju, kur pusdienoja restorānā un apskatīja pilsētas apkārtni.



Tikmēr atraktīvais saimnieks Pēteris savas izvēlētās dāmas sēdināja automašīnā un lika sacensties labības laukā. Lelde bija veiklākā braucēja, līdz ar to pirmā devās ar Pēteri uz randiņu. Tomēr no cerētās romantikas randiņā nebija ne miņas. Puisis Leldi izvizināja caurā laivā, no kuras nācās smelt ārā ūdeni, lai nenoslīktu, un pēc tam teica, ka laiva ir jāpamet. Tā nu pilsētas dāma ar savu balto kleitiņu lēca ūdenī un peldēja uz krastu. Vakarā Pēteris savām līgavām sakurināja pirti.



Bet Dignājas pagasta saimnieka Aivara sirds pamazām kūst blondās rīdzinieces Agneses klātbūtnē. Viņa bija pirmā no visām, kura devās ar saimnieku randiņā, un, izliekoties ieinteresēta par visiem Aivara plāniem un sapņiem, iekaroja viņa sirdi.



Puisis jau saskatīja ar meiteni kopīgu nākotni, stāstīja par saviem plāniem celt vistu kūti, audzēt mājputnus, bet Agnese tikai māja ar galvu. „Es domāju, ka mums kaut kas var izveidoties, es to pilnīgi jūtu,” sacīja Aivars. Bet Agnese tikai kameru priekšā spēja pateikt taisnību, ka saimnieks viņai neinteresē: „Cilvēks ir labs, strādīgs, mazliet fantazētājs, bet mani viņš nesaista.”



Agnese randiņa laikā izrādīja rūpes par saimnieku, iedodot viņam medikamentus pret saaukstēšanos, ko bija paņēmusi līdzi. Bet vakarā saimnieku „pabaroja” ar uztura bagātinātājiem, kas veicinot gremošanas sistēmas darbību.