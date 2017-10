Tifānija Trampa no tēva dzimšanas dienas sveicienu ar „Twitter” starpniecību nav saņēmusi, lai gan Donalds Tramps šādi sveic ne tikai pārējos no ģimenes, bet pat ASV Bruņotos spēkus un Floti to dibināšanas svētkos. (Foto: Vida Press)