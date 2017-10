Mūsu dziedātāja Jeļena Matule Polijas šovā "Balss" nokautējusi pretiniekus

28. oktobrī tika rādīta mūzikas šova "The Voice of Poland" epizode "nokauti". Tajā katras komandas dalībnieki cīnījās savā starpā par četrām vietām nākamajā posmā. Sākumā katrā komandā bija septiņi cilvēki. Katrs no viņiem izpildīja solo numuru. Pirmie četri dalībnieki ieņēma speciālus krēslus zālē. Pārējie trīs varēja tikt pie krēsla - un arī nākamajā konkursa posmā - tikai gadījumā, ja treneri izlēma, ka viņu priekšnesums bija labāks nekā viens no iepriekšējiem. Epizodes beigās trīs dalībnieki no katras komandas atstāja šovu.

Jeļena Matule uzstājās pēdēja no savas komandas un izpildīja Aviči dziesmu "Addicted to You". Pirms priekšnesuma raidījuma vadītājs pieteica viņu kā "dzīvo miljons dolāru vērtu Latvijas reklāmu". Noklausoties Jeļenas dziedāšanu, treneri ātri un vienprātīgi izlēma, ka viņa ir tiesīga aizņemt vienu no krēsliem.

Gandrīz visi pārdzīvojumi ir palikuši aiz kadra, bet re ko par tiem stāsta pati dziedātāja: "Kad dziesma "Addicted to You" tikko parādījās, es to klausījos ar skumjām, jo manas balss saites bija sliktā stāvoklī, un es daudz ko nevarēju nodziedāt. Es pavisam par to aizmirsu, bet dziesma atgriezās pie manis īstajā laikā, par ko esmu ļoti priecīga. Iepriekšējos posmos mūs, dalībniekus, aicināja filmēšanas zālē tieši pirms uzstāšanās, bet nokautu laikā mēs no sākuma bijām aiz skatuves un novērojām visas komandas uzstāšanos. Tādēļ, protams, nācās vēl vairāk uztraukties. Bet man izdevās nodziedāt tā, ka treneriem nebija šaubu - es tieku tālāk".

Bija vēl kas, ko skatītāji neredzēja ēterā: filmēšanas laikā treneris Andžejs Pjasečnijs, kurš aklo noklausīšanos laikā nebija pagriezis savu krēslu pret Jeļenu, pēc nokauta neskopojās ar komplimentiem, tajā skaitā nosauca viņu par ķeizarieni Jeļenu - par to, kā mūsu māksliniece uzvedās uz skatuves.