Nataša Blasika izvēlējusies topiņu, kas atsedz vidukli un piegulošus džinsus, bet ap gurniem apsējusi rūtainu kreklu. Pirmajā brīdī ikdienišķi ģērbta sieviete, kas uzmanību piesaista tikai ar saviem skaistajiem garajiem matiem un spilgti krāsotajām lūpām.

Redzot tuvumā fotogrāfus, aktrise nolēma nodemonstrēt savus neparastos džinsus. Bet varbūt savus sievišķos dotumus? Kad viņa atraisīja ap gurniem apsieto kreklu, atklājās, ka šīm garajām biksēm aizmugurē ir viens liels milzu „dekoltē”, kas atsedz Blasikas sēžamvietu visā tās krāšņumā.

1.75 metrus garā Nataša dzimusi Odesā pie Melnās jūras. Viņas pirmā valoda ir krievu. Bērnību nākamā aktrise pavadījusi padomju stila daudzdzīvokļu mājas komunālajā dzīvoklī, ko dalījušas divas ģimenes.

Viņa ir Sergeja un Ludmilas vecākā meita. Natašai ir arī jaunāka māsa Marina.

Skolas gados Natašai nebija svešas arī pionieru nometnes.

Aktrises biogrāfijā atrodams arī tāds fakts, ka četrpadsmit gadu vecumā viņa kopā ar tēti redzējusi NLO.

Nataša jau no sešu gadu vecuma mācījās angļu valodu. Skolas gados viņa apmeklēja dejošanas pulciņus, spēlēja teātri un piedalījās dažādos skaistumkonkursos. Pēc tam, kad Nataša bija izskolojusies un ieguvusi maģistra grādu mārketingā, viņa pameta ģimeni un Odesu, apprecējās ar amerikāni Martinu Blasiku un pārcēlās uz dzīvi Štatos.

Apmetoties uz dzīvi Losandželosā, jauniete lieki netērēja laiku un tūlīt pat uzsāka aktiermeistarības un tehnikas kursus, skolojoties pie dažādiem pedagogiem. Kā aktrise Nataša debitēja 2009. gadā, atveidojot galveno lomu filmā „Death of Evil”.

2011. gadā viņa nospēlēja galveno lomu filmā „Notes from the New World”, kas veidota pēc Dostajevska romāna motīviem. Šo kinolenti izrādīja arī vairākos festivālos Eiropā.

2013. gadā Nataša devās uz Indiju, kur norisinājās darbs pie filmas „The Black Russian”.

Natašu atzina par labāko peldkostīmu kategorijā, kad viņa piedalījās skaistumkonkursā precētām sievietēm „Mrs. World”.

2012. gadā Nataša izdeva savu singlu „Live In Your World”.