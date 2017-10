Noklausies! Dziedošais ugunsdzēsējs Buks pats sācis sacerēt dziesmas

Buks: “Es ņēmu vērā to, ko man savulaik teica LNT šova “OKartes skatuves” žūrija, proti, negaidi brīnumu un sāc rakstīt dziesmas pats. Tas gan nenotika ļoti ātri, bet vismaz viena nu ir realizēta un, lai arī sākotnēji to biju iedomājies tādu gruntīgi roķīgu, pēc sarunas ar producentiem nolēmu riskēt un izkāpt no savas Liepājas roka komforta zonas.”

Dziesmu producēja pieredzējušais producents un dziesmu aranžētājs Artūrs Palkevičs, kuram radās ideja ierakstam piesaistīt pūtēju grupu. Ierakstā bez Artūra (piebalsis, akustiskā ģitāra, elektriskā ģitāra, bass, taustiņu instrumenti) piedalījušies arī Zintis Žvarts (saksofons), Uldis Ziediņš (trombons), Sandris Skeranskis (trompete), Gaitis Lazdāns (bungu programmēšana).

Buks turpina rakstīt jaunas dziesmas, kā arī turpina muzicēt kopā ar Ainaru Virgu un viņa projektu “Līvi un Buks”, izpildot leģendārās grupas “Līvi” dziesmas.

Tuvākais lielākais notikums būs grupas akustiskais koncerts un akustiskā albuma ieraksts 12.novembrī Liepājas jaunajā atpūtas vietā “Wiktorija”. Koncertā dzirdēsiet gan jaunus, gan daudziem iemīļotus grupas "Līvi" darbus. Piedalīsies Dzintara Beitāna vadītais stīgu kvartets.