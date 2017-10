Igaunijas veiksmes stāsts - foršā filma "Ātrie igauņu puiši"

Viņš teica, ka "Ātrie igauņu puiši" šogad Igaunijā bijusi visapmeklētākā filma, to noskatījušies apmēram 100 000 cilvēku, un tas Baltijas tirgum ir visai nopietns skaitlis.

Šī filma ir Igaunijas, Somijas un Latvijas kopražojums. Filmas uzņemšana norisinājusies Igaunijā un Somijā, taču no Latvijas piedalījies operators Aigars Sērmukšs, kā arī producents, tātad divi no trim galvenajiem filmas veidotājiem, sacīja Kalējs. Filma ļoti veiksmīgi izrādīta Igaunijas un Latvijas kinoteātros, bet tagad to var noskatīties platformā "Shortcut". Turklāt filmu "Ātrie igauņu puiši" vēl demonstrēs Latvijas Televīzijā, kas iegādājusies tiesības to rādīt divas reizes. Notiek arī sarunas par filmas "Ātrie igauņu puiši" iekļaušanu "Netflix" repertuārā.

Tomēr pagaidām vēl nevar teikt, ka šis projekts dotu lielu peļņu, norādīja Kalējs. Taču no kinonomas viedokļa Latvijā un Igaunijā to var nosaukt par veiksmīgu.

"Pirmkārt, "Puiši" ir komēdija, viens no drošākajiem žanriem panākumu gūšanas ziņā. Turklāt galvenajam producentam igaunim Kristianam Taskam jau ir bijusi pieredze gan attiecībā uz komēdijām, gan kases ieņēmumiem. Tā kā projekts ir plusos, taču peļņa, protams, nav liela. Es nesūdzos, vienkārši mums tirgus ir ļoti mazs. Ja tirgus būtu lielāks, tad arī peļņu no nomas varētu uzskatīt par finansiālu veiksmi," paskaidroja Kalējs.

Šajā kinoprojektā "Film Angels Productions" bija līdzproducents un atbilstoši savam ieguldījumam tai pienākas procenti no filmas ieņēmumiem. Biežāk kompānija ir producēšanas pakalpojumu sniedzējs. "Tādā gadījumā mēs padarām savu daļu darba, mums par to maksā un pasaka paldies, taču tālāk tas jau vairs nav mūsu produkts, un no tā pelna pamatproducenti. Protams, mēs biežāk gribētu būt tieši līdzproducenti, tad ir vēl ir arī cerības uz filmas panākumiem, kā gadījumā ar "Ātrajiem igauņu puišiem"," sacīja Kalējs.