Aktrisei Ellai Parnelai ir tikai 21 gads. Pirms trim gadiem iznākušajā filmā „Melnā burve Malefisenta” viņa atveidoja Andželinas Džolijas varoni jaunībā. (Foto: Vida Press)

2016. gada septembrī aktrise Andželina Džolija pārsteidza daudzus, to skaitā savu vīru Bredu Pitu, pieprasot šķiršanos un vainojot dzīvesbiedru alkohola lietošanā un vardarbībā pret bērniem. To, ka aktieris būtu slikti izturējies pret saviem sešiem bērniem tā arī nepierādīja. Tieši pretēji – plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas, ka bērni raud par to, ka nevar satikties ar tēvu.

Pits ļoti pārdzīvoja par izirušo laulību un jo īpaši šķirtību no bērniem. Kādu laiku preses slejās nebija lasām nekas par to, ka aktieris būtu jaunas mīlestības meklējumos.

Tikai salīdzinoši nesen – šā gada augustā – šur tur parādījās ziņas, ka viņam it kā bijis īslaicīgs romāns ar aktrisi Sjennu Milleri. Tas esot aizsācies laikā, kad viņš nodevies tēlniecībai savā mākslas studijā Losandželosā. „Viņš neiespringst,” norādījis kāds paziņa. „Viņš nevēlējās ar kādu nopietni saistīties.”

Tas gan tagad ir mainījies. 53 gadus vecā aktiera sirdī uzplaukušas jaunas jūtas. Viņam izveidojušās romantiskas attiecības ar 21 gadu veco britu aktrisi Ellu Parnelu. Ironiski, ka tieši Ella 2014. gadā iznākušajā filmā „Melnā burve Malefisenta” („Maleficent”) atveidoja Andželinas Džolijas tēloto galveno varoni jaunībā.

Ella filmas „Melnā burve Malefisenta” pirmizrādes vakarā. (Foto: Vida Press)

Breds Pits esot kā „apmāts” ar jauno simpātiju, žurnālam „In Touch” apliecinājis kāds paziņa. Viņš pat esot iedalījis Parnelai lomu savā topošajā projektā „Sweetbitter”, kam būs izpildproducents. Pits esot lielā sajūsmā par Ellas Parnelas tēlojumu 2016. gadā iznākušajā filmā „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” un šogad tapušajā „Churchill”. Aktieris nav kavējies ne mirkli un piedāvājis Ellai lomu, tiklīdz viņa producentu kompānija „Plan B” uzsākusi darbu pie drāmas par Ņujorkas viesmīli. Jaunais projekts top pēc rakstnieces Stefānijas Danleres romāna motīviem.

„Bredam Ellas kandidatūra bija padomā jau no paša sākuma,” norāda paziņa. „Ella jūtas neticami glaimota par viņai izrādīto uzmanību no Breda puses. Viņa draugiem atzinusies, ka Pits vienmēr bijis viņas mīlulis numur 1 no slavenībām.”

Baumo, ka jaunā pāra flirts pagalam nokaitinājis Andželinu Džoliju. „Viņa ir nikna par Breda interesi par Ellu un lomas iedalīšanu jaunajā projektā „Sweetbitter”,” teic paziņa. „Viņa nespēj pieņemt domu, ka Breds lakstojas ap kādu, kura filmā atveidojusi viņu pašu jaunībā.”

Foto: Vida Press

Arī Pita un Parnelas 32 gadu lielā starpība kaitinot Džoliju. Paziņa apgalvo, ka Andželina (42) atzīmējusi, ka Ella esot tikai piecus gadus vecāka par vecāko dēlu Medoksu, kuram ir 16. Taču draugi uzskata, ka Breds ļoti labi apzinās to, ka vecuma ziņā varētu Ellai būt tēvs. „Viņš saprot, ka gadu starpība ir liela,” teic paziņa, „kā arī to, ka ikviens šīs attiecības uztvers kā viņa pusmūža krīzes kļūdiņu.” Taču Breda interese par Ellu neesot tikai fiziska. „Viņš ir aizrauts ar Ellas dedzīgo, jautro uzvedību un teicamo aktiermeistarību.” Viņš nevarot izmest Ellu no prāta, visu laiku par viņu domājot. „Lai gan Breds šobrīd strādā pie zinātniskās fantastikas filmas „Ad Astra”, kas stāsta par ceļojumu kosmosā, viņš redzas ar Ellu katru nedēļu, jo viņa gatavojas Pita topošajam projektam. Breds iecerējis sagatavot Ellu filmai. Viņš ir pārliecināts, ka projekts būs veiksmīgs un padarīs Ellu par zvaigzni.” Lai gan šobrīd šīs attiecības ir tikai platoniskas, paziņa uzskata, ka tas nebūs tā uz ilgu laiku. „Tas ir tikai laika jautājums līdz Breds šīs attiecības novedīs līdz nākamajam etapam.”