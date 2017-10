Grupā „Jonas Brothers” palicis vairs tikai viens vecpuisis

Džo ir vidējais no brāļiem Džonasiem. Viņam ir vecāks brālis Kevins (29) un jaunāks brālis Niks (25). Džo pirms diviem gadiem baudīja popularitāti ar savas grupas DNCE hitu „Dance by the Ocean”.

Aizvadītās svētdienas pēcpusdienā Džo sociālajos tīklos publiskoja fotogrāfiju ar bumbiera formas briljanta saderināšanās gredzenu, kas mirdz pirkstā viņa draudzenei aktrisei Sofijai Tērnerei (21). „Viņa teica jā,” attēla komentārā ierakstījis mūziķis.

She said yes. A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Arī jaunā līgaviņa savā „Instagram” blogā publiskojusi šo pašu fotogrāfiju un klāt pierakstījusi sekojošus vārdus: „Es teicu jā”.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Grupas DNCE dziedātājs un seriāla „Troņu spēles” („Game of Thrones”) aktrise ir kopā gadu. Pāris sāka satikties aizvadītā gada oktobrī.

Džo un Sofija par romantiskajām attiecībām pirmo reizi publiski paziņoja šā gada janvārī, kad Tērnere savā „Instagram” blogā pati parādīja romantisku brīvdienu bildīti ar jauno draugu.

Miami Daze A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Jan 1, 2017 at 2:43pm PST

Džo vecākais brālis Kevins ir precējies ar frizieri Danielu Delīsu jau nepilnus septiņus gadus. 25 gadus vecais Niks nu paliek vienīgais brīvais puisis no brāļiem Džonasiem.

Meet the newest addition to the krew @porkybasquiat 🐶 A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Sep 2, 2017 at 12:48pm PDT

Par Sofijas un Džo attiecību nopietnumu liecināja arī tas, ka septembra sākumā pāris kopīgi iegādājās kucēnu. Haskija sugas suņukam Porkijam Baskiju (Poreky Basquiat) ir pašam sava lapa sociālajos tīklos un vairāk nekā 60 000 sekotāju.

Ugh. Jet life 🙄 A post shared by Porky Basquiat (@porkybasquiat) on Sep 2, 2017 at 3:34pm PDT