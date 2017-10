Filmu un televīzijas studija, no kuras Vainstains jau atlaists, diez vai turpinās darboties kā neatkarīgs uzņēmums, ziņoja laikraksts, atsaucoties uz kādu ar šo firmu saistītu personu.

Kompānijas direktoru padome sākusi runāt ar iespējamiem pircējiem. Daži potenciālie pircēji ir uzrunājuši pašu studiju un ar to saistītus cilvēkus, tomēr nav skaidrs, vai izdosies panākt vienošanos, lai tā varētu turpināt darbību. Alternatīvā gadījumā "The Weinstein Company" varētu tikt slēgta.

Padome vairs neizskata iespēju, ka kompāniju ar citu nosaukumu varētu turpināt vadīt Hārvija brālis Bobs Vainstains kopā ar studijas prezidentu Deividu Gleizeru, norādīja laikraksta avots.

70.gadu beigās brāļi Vainstaini nodibināja kinostudiju "Miramax", kuru vēlāk pārdeva kompānijai "The Walt Disney Company". 2005.gadā viņi nodibināja "The Weinstein Company". Studijas filmu vidū ir "Karaļa runa" ("The King's Speech"), "Atsvabinātais Džango" ("Django Unchained") un "The Artist".

Sievietes, kurām viņš uzmācies. (Foto: AFP)

Skandāls sākās, kad laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Hārvijs Vainstains vairākus gadu desmitus seksuāli uzmācies gados jaunām sievietēm, kuras vēlējās darboties kinoindustrijā. Kopš tā brīža aizvien vairāk sieviešu vainojušas Vainstainu par seksuālu uzmākšanos un pat izvarošanu.

Vainstaina rīcību sākušas izmeklēt varasiestādes Ņujorkā un Lielbritānijā.