Kas ir latviešu Sūzana Boila? No “X Faktora” izbalsotā Margarita stāsta par sevi

Busulis skrien pakaļ ar buču

Viņas valodas pērlēs varētu klausīties vēl un vēl, ja vien šis nebūtu dziedāšanas šovs. To aizvadītajā svētdienā saprata arī žūrija – neraugoties uz pateicību par svaigu emociju malku, ko viņa sagādājusi, divās atlases kārtās esot uz skatuves, žūrija tomēr sievieti izslēdza no projekta. Un pirmo reizi šovā tika piedzīvots, ka Intars Busulis ceļas no žūrijas galda un skrien pie skatuves, lai dalībnieci sabučotu.

Šovā "X Faktors" apbēdināt Margaritu žūrētājs Busulis negribēja, tāpēc, dalībniecei nokāpjot no skatuves, aizskrēja personīgi atvadīties. (Foto: Publicitātes foto)



Kas ir šī dāma, kas tik ļoti atgādina britu talantu šovā iepazīto mājsaimnieci Sūzanu Boilu, kura kļuva par pasaules slavenību? Piemēram, TV3 ziņu cilvēks Arnis Krauze, kas bija ieradies šovu lūkot klātienē, sprieda, ka Margarita, visticamāk, strādā kultūras namā, jo tik mutīga dāma, kas pēc vārda kabatā nemeklē, ikdienā droši vien radusi vadīt dažādus pasākumus. Arī žūrijas pārstāvji bija vienisprātis par Margaritas vietu pie kultūras ļaudīm, spriežot, ka sieviete ir vadījusi kāzas, un pēc šova tādi piedāvājumi viņai birs kā no pārpilnības raga. Tomēr, kā atklājas, Margaritas ikdiena ir pavisam citāda.

Britu talantu šova zvaigzne Sūzana Boila, kurai līdzīga ir Margarita Kolosova. (Foto: Alan Simpson/REX/ Vida Press)

Piecu bērnu mamma

Dienās, kad Rīgas Kinostudijā filmēja “X Faktors” otro atlases kārtu, Margaritas lielākā rūpe bija nevis par to, kā izskatīsies uz skatuves, bet gan – kā lai pagūst norakt kartupeļus.

„Nekur nestrādāju. Kas par muļķībām, ka esmu kultūras namā? Kas mani tur, smejies?!” izdzirdējusi par skatītāju pieņēmumu, pēc uzstāšanās nosmēja Margarita. Izrādās, viņa ir piecu bērnu mamma, kuras ikdiena paiet, ņemoties ar 11 līdz 17 gadu vecu bērnu audzināšanu un lauksaimniecību. Kolorītā sieviete atklāj, ka viņa nekad nav piedalījusies nekādā pašdarbības pulciņā, kur nu vēl kāzas vadījusi. „Kādas kāzas?! Latgalieši uz kāzām iet dzert, nevis vadīt. Nepavilktu kāzas vadīt, tur taču tāda atbildība, ko – smejies?!” nosaka šova dalībniece.



Margarita pat neesot nopietni dziedājusi. Tikai tik, cik skolā mūzikas stundās un korī. „Ikdienā dziedu mājās – ģimenē esam septiņi brāļi un māsas, man pieci bērni. Katru mēnesi kādam kaut kas ir – vārda vai dzimšanas diena –, ir pasiģelka, padziedam, nu i vsjo. Tāpat kā buļbu talkā. Tāpēc arī dziedāju bez pavadījuma. Tā esmu pieradusi. Viņi saka – kā tev, Margarit, nav fonogrammas! Bet tā jau man neliks labāk dziedāt. Pieturēties iedeva mikrofonu. Es i turējos ar abām rokām,” sirsnīgi smej Margarita.



Viss ir čiki puki

Vaicāta, kā nonākusi līdz šovam, sieviete teic, ka liels pluss bijis, ka atlase notikusi Rēzeknē. Tālāk jau nu gan nebūtu dzinusies. Aizgājusi, nevienam nezinot, un sagādājusi bērniem pārsteigumu.

Margarita Kolosova steidz samīļot vīru Vili, kas visu filmēšanas laiku pacietīgi gaidījis aizskatuvē. (Foto: Mārtiņš Ziders)



„Izlasīju, ka būs, sataisījos un aizbraucu. Ko mani pod sorokuļu daudz kādam iedrošināt! Rešila i pašla. Kad bērni uzzināja, ka būšu šovā, lūdza, lai tik es viņus neapkaunoju. Viņi nedomāja, ka tikšu laukā no Rēzeknes, tāpēc, kad uzzināja, bija vobše...” atklāj rēzekniete, kuras bērni esot atsitušies tēvā – nevarot „tā raz” iziet un pateikt visu, labāk pastāvot maliņā.



Uz šova ierakstu Rīgā, kur, pēc rēzeknietes vārdiem, „visi tur sevi rāmīšos”, Margaritu pavadīja vīrs. Pārsteidzoši, bet Rīga esot Margaritas dzimtā pilsēta. Viņa te dzimusi un nodzīvojusi līdz 16 gadu vecumam. „Esmu dzimusi rīdziniece. Bet Latgales vectēvs tika avārijā un aizgāja bojā. Lai māja nepaliktu tukša, pārvācāmies uz turieni. Nu esmu latgaliete, un mani atpakaļ uz Rīgu neatvilks ne ar ko. Nē, nē, nē...” atvadoties nosaka Margarita un vēl uzsauc: „Viss ir čiki puki, es saku! Ja Latvijā dzirdat čiki puki, tad tas nāk no manis!”