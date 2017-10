Šīrana Āzijas tūrē paredzēti 14 koncerti. Tā sāksies ar koncertu 25.oktobrī Osakā, Japānā, bet noslēgsies 21.novembrī Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

"Vārdi nespēj izteikt manu sajūsmu par to, ka man ir iespēja doties turnejā pa daudzām valstīm, kurās es savā mūžā nekad neesmu bijis, kopā ar vienu no mūsu laikmeta patiesākajiem māksliniekiem," atzina ar skatuves pseidonīmu Lauv pazīstamais mūziķis, kura īstais vārds Ari Staprāns-Lefs.

Mūzikas straumēšanas vietnē "Spotify" 23 gadus vecā Lauv jaunākais singls "I Like Me Better" straumēts 100 miljonus reižu, bet video vietnē "YouTube" skatīts desmit miljonus reižu.