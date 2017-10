12. oktobra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1940. gadā Andrejs Siliņš - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) vadītājs, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents.

1970. gadā Uldis Locenieks - klarnetists, Jūras spēku orķestra virsleitnants.

1980. gadā Ainārs Podnieks - bobslejists.

Jubilāri pasaulē

1350. gadā Dmitrijs Donskojs - Maskavas lielkņazs (miris 1389.gadā).

1537. gadā Edvards VI - Anglijas karalis (miris 1553.gadā).

1798. gadā Pedru I - Brazīlijas imperators (miris 1834.gadā).

1935. gadā Lučāno Pavaroti - itāliešu operas tenors (miris 2007.gadā).

1948. gadā Riks Pārfits - britu mūziķis ("Status Quo").

1968. gadā Hjū Džekmens - Austrālijas aktieris un dziedātājs.

1969. gadā Mārtija Magvaira - amerikāņu dziedātāja ("Dixie Chicks").

1975. gadā Meriona Džonsa - amerikāņu vieglatlēte.

1977. gadā Bode Millers - amerikāņu kalnu slēpotājs.

Notikumi Latvijā

1196. gadā mirst pirmais Ikšķiles bīskaps Meinards

1905. gadā Latvijas dzelzceļnieki pievienojas Viskrievijas politiskajam streikam, kas sācies 7.oktobrī. 15.oktobrī Latvijas dzelzceļnieku streiks pāraug par vispārēju streiku, kas ilgst līdz 24.oktobrim.

1905. gadā tiek izdots Krievijas cara rīkojums, kas atļauj iedzīvotājiem brīvi pulcēties un apspriest dažādus jautājumus.

1965. gadā tiek atklāta Rīgas Sporta manēža

1999. gadā savā vasarnīcā Liepājā tiek aizturēts 85 gadus vecais Krievijas pilsonis un Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs Jevgeņijs Savenko. Viņu sauc pie kriminālatbildības un vēlāk arī notiesā par aktīvu piedalīšanos noziegumos pret cilvēci un par genocīdu pret Latvijas iedzīvotājiem.

2000. gadā Latvijā pirmo reizi atzīmē Pasaules reimatiķu dienu.

Notikumi pasaulē

539. gadā Kuroša Lielā vadītā persiešu armija ieņem Babilonu.

1398. gadā uz Salinas salas Nemunas lejtecē starp Vācu ordeni un Lietuvas valdnieku Vītautu tiek noslēgts līgums, kurā ordenis par atteikšanos no pretenzijām uz Žemaitiju apsola atbalstīt Vītautu karagājienā pret Zelta Ordu. Bez tam šis līgums nozīmē abu pušu savstarpēju atbalstu centienos sagrābt krievu zemes. Lietuva atzīst ordeņa pretenzijas uz Pleskavu, bet ordenis - Lietuvas pretenzijas uz Novgorodas zemēm.

1492. gadā Kristofera Kolumba ekspedīcija Karību jūrā sasniedz Bahamu salas. Kolumbs ir pārliecināts, ka sasniedzis Austrumāziju.

1681. gadā Londonā kāda sieviete tiek publiski nopērta par "iesaistīšanos politikā".

1810. gadā Bavārijas karaliskā ģimene uzaicina Minhenes iedzīvotājus pievienoties svinībām par godu Bavārijas kroņprinča Ludviga laulībām ar sakšu princesi Terēzi, aizsākot slavenā alus festivāla "Oktoberfest" tradīciju.

1822. gadā Brazīlija pasludina neatkarību no Portugāles, Brazīlijas Pedru I kļūst par Brazīlijas imperatoru.

1823. gadā skots Čārzls Makintošs pārdod pirmo sava dizaina lietusmēteli.

1901. gadā ASV prezidents Teodors Rūzvelts oficiāli pārdēvē Administrācijas savrupmāju par Balto namu.

1941. gadā vācu nacisti sāk Ukrainas pilsētas Dņipropetrovskas ebreju iznīcināšanu. Divu dienu laikā tiek nogalināti 11 000 ebreju.

1960. gadā Padomju Savienības līderis Ņikita Hruščovs, ANO Ģenerālās Asamblejas debašu laikā pārskaities par Filipīnu apgalvojumu, ka PSRS Austrumeiropā īsteno koloniālisma politiku, novelk kurpi un sit ar to vairākas reizes pa galdu.

1964. gadā PSRS palaiž Zemes orbītā kosmosa kuģi "Voshod 1", kas ir pirmais kosmosa kuģis ar vairāku personu apkalpi, turklāt arī pirmais lidojums, kurā apkalpe nelieto skafandrus.

1970. gadā ASV prezidents Ričards Niksons paziņo, ka līdz Ziemassvētkiem no Vjetnamas tiks izvesti vēl 40 000 amerikāņu karavīru.

1973. gadā Huans Perons tiek inaugurēts par Argentīnas prezidentu, viņa sieva kļūst par viceprezidenti. Pirms tam Peroni atgriezās valstī no trimdas Spānijā un uzvarēja vēlēšanās.

1978. gadā leģendārās pankroka grupas "Sex Pistols" dalībnieks Sids Višess tiek arestēts aizdomās par slepkavību, kad viņa draudzenes līķis tiek atrasts pāra viesnīcas numurā Ņujorkā.

1983. gadā bijušajam Japānas premjeram Kakuei Tanakam piespriež četru gadu cietumsodu par divu miljonu dolāru kukuļa pieņemšanu no kompānijas "Lockheed".

1999. gadā piedzimst pasaules sešmiljardais iedzīvotājs.

2002. gadā bumbu sprādzienos Bali naktsklubu rajonā iet bojā 202 cilvēki.