Krievijas kulta seriāla “Kriminālā Pēterburga” un filmas “Leviatāns” zvaigzne ir viens no pelnošākajiem Krievijas aktieriem. Viņš uz Kanādu pārcēlās pirms pieciem gadiem, šo lēmumu pamatojot uz to, ka vēlas, lai viņa bērni izaugtu civilizētā valstī, kur tiek vērtētas zināšanas, darba mīlestība un kur “nav obligāti grūstīties ar elkoņiem, runāt rupjības, būt agresīvam un baidīties no cilvēkiem”.

Aleksejs Serebrjakovs filmā "Leviatāns"



Taču šoruden Aleksejs Serebrjakovs jau divus mēnešus dzīvo Jūrmalā, jo filmējas Krievijas un Lielbritānijas kopražojuma spēlfilmā “Van Gogi”, kā scenārija autors un režisors ir slavenais Sergejs Livņevs, kurš savu pirmo scenāriju filmai "Assa" sarakstīja 1986. gadā. Savukārt 1991. gadā jau režisora ampluā Livņevs uzņēma filmu "Kiks", bet 1994.gadā - kinolenti "Sirpis un āmurs", pēc kuras uzņemšanas turpināja strādāt gandrīz tikai kā producents. Filma "Van Gogi" darbība notiek Latvijā ir pirmais Liņeva režijas darbs pēc 23 gadu pārtraukuma.



Filmā piedalās aktieri Aleksejs Serebrjakovs, Daniels Olbrihskis, Jeļena Koreņeva, Olga Ostroumova, Svetlana Ņemoļajeva, Natālija Negoda, Aleksandrs Sirins, Poļina Agurejeva un Jola Saņko. Filmas darbība notiek Latvijā, un Alekseja Serebrjakova varonis Latvijā ierodas no Izraēlas, lai apciemotu savu tēvu, kā lomā ir ne mazāk slavenais poļu aktieris Daniels Olbrihskis.