Dailes teātra aktrise Esmeralda Ermale, kas ar savu personīgo piemēru aizsāka diskusiju, ka aktierus pirmspensijas vecumā "izmet" no teātra, pati joprojām strādā teātrī, lai arī iepriekš izteicās - darba nebūšot jau no augusta. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)