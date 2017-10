Singapūras Satīns baltā limuzīnā izbraukā Latvijas laukus

“Nu jā, mēs esam pamanījuši, ka liela daļa Latvijas reperu pēdējā laikā vai nu atgriežas, vai maina un revolucionē Latvijas repa scēnu, citi iet vēl augstāk, vai gatavo “kaut ko tādu, ko neviens vēl iepriekš nav darījis”. Tam visam pa vidu, mēs vēlējāmies izdarīt kaut ko tādu, ko darījuši ir visi un vēl gribam piebilst, ka neko negribam mainīt vai revolucionēt. Mēs paņēmām vecu videokameru no deviņdesmitajiem un uzfilmējām to, kā braucam uz vienu no mūsu tūres koncertiem. Šis ir vienkāršs un primitīvs videoklips, mēs neko ar to negribam pateikt, lai mūsu vietā runā darbi. Kamēr jūs maināt spēli, mēs mainām konsoli” par videoklipu stāsta grupas pārstāvji.



Videoklipu filmēja paši grupas dalībnieki, taču montāžā palīdzēja Elvis Lācis, kurš iepriekš strādājis pie teju visiem grupas videoklipiem.



Kā ziņots iepriekš, jūnijā grupa izlaida ilgi gaidīto debijas albumu “Iespēja Viena”.

