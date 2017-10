“Instrumentiem” jaunajā albumā visas dziesmas būs latviski. Noklausies pirmo

“Visa par daudz” ir pirmais singls no decembrī gaidāmā “Instrumenti” albuma “Atkala”. Šis būs pirmais “Instrumenti” albums, kurā visas dziesmas ir latviešu valodā. Līdz šim izdoti trīs grupas studijas albumi - “Tru” (2011), “Procrastination” (2013) un “Iekams” (2014).



Par albuma tapšanu stāsta Jānis Šipkēvics: “Ik reizi, kad sanākam kopā, es jūtu, ka tas ir jauns es, kurš pēkšņi saka un dara lietas, kuras pats savā klātbūtnē es neuzdrošinos paust. Esmu laimīgs par to degsmi, kas studijā rodas mijiedarbībā ar Reini - jo vairāk pieredzu radīšanu, jo vairāk novērtēju to, ka dzīve mūs savedusi kopā. Tāpat līdz šim piedzīvotais un no jauna tapušais muzikālais materiāls ieguvis tiešu un godīgu skatupunktu. Tas, kā ierasts, ir Gata Zaķa nopelns.”



Par darbu studijā Gatis Zaķis piebilst: “Būt dziesmu radīšanas un ieraksta procesā ar Jāni un Reini nozīmē nokļūt ideju un viedokļu krustugunīs; tāda situācija ir tik pat izbaudāma, cik tās rezultātā radusies mūzika. Īpaši gandarīts esmu par mūsu izvēlēto principu vispirms piepildīt dziesmu saturisko pusi un tikai tad pievērsties formas meklējumiem."



“Visa par daudz” video klipa režisors ir Uģis Olte, ar kuru kopā realizēti jau vairāki “Instrumenti” projekti - gan video klipi “Don’t Hold Onto Me”, “King of the Wild Things”, gan arī koncertprogramma “Procrastination” un tās video ieraksts. Uģis Olte sapulcinājis brīnišķīgu klipa radošo komandu, kuras sastāvā ir arī māksliniece Lāsma Olte un Mārtiņš Blanks. Video tapis “Rīgas Centrāltirgus” Gatsronomijas paviljonā, kas šobrīd ir publikai slēgts sakarā ar rudenī plānoto rekonstrukciju.



“Ja vienu virs otra uzklātu visu to attēlu gūzmu, ko ikviens mūslaiku cilvēks redz kaut vai nedēļas laikā, pāri paliktu vien melns kvadrāts. Jo visa ir par daudz,” stāsta video režisors Uģis Olte. “Šajā mūzikas klipā es ar savas komandas talantu palīdzību centos no šāda melnā kvadrāta izvilināt tos kolektīvās bezapziņas tēlus un noskaņas, kurus teica priekšā pati dziesma. "Visa par daudz" ir ārkārtīgi vitāls un agresīvs skaņdarbs. Tam piestāv “Rīgas Centrāltirgus” episkais angārs - tukša telpa, kurā var uzšķilties ainiņas no jebkura mūsu dzīves situāciju stenda.”

Reinis Sējāns ir pārliecināts, ka dziesma ir visu pateikusi priekšā, un tas, cik daudz par daudz visa kā ir redzams un sajūtams video klipā, esot tiešs atspulgs tam, cik daudz pēdējā laikā ir piedzīvots. “Lai arī kopā ar Uģi un mūsu spēkpilno komandu gadu gaitā paveikts jau ne mazums kopdarbu, nemainīga paliek sajūta, ka vēl ir tik daudz ko kopā paveikt. Tās ir kā neizsmeļamas derīgo izrakteņu atradnes, kurās turpinām rakties arvien dziļāk, meklēdami jaunas krāsas un ceļus,” komentē Reinis.