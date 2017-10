Krēslu izaicinājumu pirmajā raidījumā savu kategoriju atlasīja Auškāpa, kura dalībniekiem, pirms vēl viss bija sācies, skaidri norādīja: “Manuprāt, starp Jums ir “X Faktors”, bet uz skatuves ir tikai četri krēsli, tāpēc tas būs liels izaicinājums abām pusēm – gan man, gan jums. Es gribu stipru komandu – tādus cilvēkus, ar kuriem kopā mēs varam uzvarēt, un šī sacensība tūlīt ieņems pavisam citu virzienu un garšu!”

Turpinājumā šovs uzņēma pamatīgus apgriezienus, skaidri parādot, cik liela konkurence ir pretendentu starpā, jo nepietiek tikai ar to, ka labi dziedi, bet vēl arī ir jābūt daudzpusībai un oriģinalitātei, ar kuru uzrunāt auditoriju. Soli pa solim, dalībniekiem uz krēsliem nomainoties vienam pret otru, rezultātā tika noskaidroti četri finālisti, kuriem ar savu pieredzi mūzikas veidošanā un producēšanā dalīsies, kā arī palīdzēs izkopt talantu mentore Auškāpa.

Šova finālu sērijās, kas sāksies no 15. oktobra, tiešraidē sacentīsies par galveno balvu un slavu dalībnieki, kuriem ir savs “X Faktors”, ko izkopt un atklāt Latvijai un pasaulei: Adriana Miglāne no Bauskas, Alise Haijima no Rīgas, Artūrs Gruzdiņš no Rūjienas un Roberts Memmēns no Rīgas.

Sīvās konkurences rezultātā aiz strīpas palika plašu popularitāti iemantojušais Renāra Kaupera līdzinieks Roberts Eihe, “Prāta Vētras” ģitārista Jāņa Jubalta meita Helēna Paula Jubalte, suitu meitene Anna Patrīcija Karele, futboliste Linda Broka, šova “Okartes skatuve” dalībniece Anete Kotoviča, dabas bērnu pāris Marija un Jāzeps, kā arī citi.

