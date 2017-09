Hjū Hefnera mantojuma dokumentā norādīts, ka praktiski visu naudu sadalīs viņa bērni – dēli Kūpers, Deivids, Marstons un meita Kristija. Savukārt daļa viņa īpašumu nonāks Dienvidkalifornijas Universitātes un vairāku labdarības organizāciju rīcībā.

Daiļā atraitne Kristala Hefnere no vīra bagātībām mantojumā neko nesaņems. (Foto: MPNC/AKM-GSI/All Over Press/ Vida Press)



Kas būtiski – Hefnera mantojumā nav pieminēta viņa pēdējā sieva – 31 gadu vecā Kristala. Pēc laikraksta “The Sun” vēstītā, vēl 2012. gadā pirms kāzām toreiz jau 86 gadus vecais Hefners pieprasīja, lai daiļā modele parakstītu ar viņu laulības līgumu, kurā norādīts, ka vīra nāves gadījumā viņa nemantos ne graša. Vienīgais, ko tagad var saņemt Kristala – tās ir rotaslietas, apģērbs un dažas privātās lietas, kas iegādās piecu gadu ilgušās laulības laikā. Bet arī ar to modelei pietiks bezrūpīgai dzīvei vairāku gadu garumā, Jo, piemēram, viņas sadarināšanās gredzens vien ir 100 000 dolāru vērtībā!



Hjū Hefners, kurš mira 91 gada vecumā 2017. gada 27. septembrī, ar 60 gadus jaunāko Kristalu Harisu iepazinās 2008. gadā Helovīna ballītē. Pēc tam daiļava kļuva par žurnāla modeli - 2009. gada decembrī viņa bija izpelnījusies Playboy Mēneša meitenes (Playmate of the Month) titulu. Hefners ar Kristalu saderinājās 2010. gada Ziemassvētku vakarā, bet kāzas notika tikai 2012. gadā, jo 2011. gada vasarā kāzas izjuka, kad līgava no Hefnera aizbēga dažas dienas pirms tām.

Kristala bija Hefnera trešā sieva. Miljonāra otrā laulība ar bijušo Playmate modeli Kimberliju Konradu tika šķirta 2010. gadā, bet viņa pirmā laulība ar Mildredu Viljamsu tika šķirta 1959. gadā.