Decembrī Latvijas lielākajās pilsētās ikviens tiek aicināts uz TV3 Jaungada šovu, kur būs lieliska iespēja vienuviet satikt visus kādreizējos raidījuma veidotājus un kopā pasmieties par šīs dienas aktualitātēm. Kā saka šova režisors Zuarguss (Viesturs Dūle): “Savulaik, kad veidojām raidījumu “Savādi gan!”, dominēja uzskats, ka latvieši nav asprātīgi, taču pēc saviem paziņām pavisam droši varēju spriest, ka – un vēl kā! - latvieši ir gan asprātīgi. Toreiz tautas asprātību visnotaļ veiksmīgi mēģinājām dabūt televīzijā, un dabūjām arī. Kāpēc to tagad mēģinām atkal? Man liekas, ka tas varētu būt kā mazs, foršs klases salidojums, kur sanāks kopā cilvēki, kuriem savulaik kopā ir bijis ļoti labi, un, taisot raidījumu, klājies visnotaļ jautri. Protams, mēs kā cilvēki pa šiem gadiem esam mainījušies (piemēram, es esmu pilnībā aizgājis uz izglītības sfēru), taču joprojām no saviem bijušajiem kolēģiem sajūtu sirsnību un atceros tos laikus, kad savā starpā bijām sirsnīgi un atbalstoši. Un kur nu vēl atklātība, kas vienam otram piemita tīri daudz… Gadiem ejot, esmu konstatējis, ka manā dzīvē tās ir divas svarīgākās vērtības: sirsnība un atklātība. Ir arī viens “mīnuss”: esmu aplipis ar to, ka man visu laiku gribas jokoties un ir iepatikušies joki. Tāpēc, ja cilvēkiem šīs lietas patīk, tad lai viņi pavisam droši nāk uz mūsu Jaungada šovu! Turklāt – kas ir pats svarīgākais – mēs kopā ar skatītājiem svinēsim šova 18 gadu jubileju.”

Viņam piebalso arī TV ētera personība Baiba Sipeniece-Gavare, atklājot – viss notiks “Savādi gan!” labākajās tradīcijās, sastāvs būs nemainīgs, un pagājušie gadi darījuši stiprāku projekta veidotāju pārliecību. “Viss, ko agrāk darījām, bija labi un pareizi. Arī tagad būtu grēks klusēt, neko nedarīt, tāpēc metīsimies iekšā ar lielu joni, jo pašreizējā situācija un apstākļi mums neļauj apstāties, iesūnot, stāvēt dīkā un klusēt. Jo – tie prototipi ir tik spilgti, ka prasīties prasās, lai viņus atkal uzliek uz skatuves. Tāpēc nāciet un skatieties, un nebūsiet vīlušies!”

Nelielu ieskatu gaidāmajā šovā paver pazīstamais TV šovu vadītājs Valters Krauze, jo, pēc viņa domām, lai cik tas dīvaini neliktos, pašreiz piedāvājumā nav neviena pašmāju humora šova. “Tāpēc paldies Viesturam Dūlem (Zuargusam), kurš toreiz uztaisīja “Savādi gan!” un kur sākumā darbojāmies tikai pieci cilvēki! Raidījumā iejutos daudzās lomās, īpaši jau veidojot parodijas par politiķiem – sākot ar Šķēli un beidzot ar Māri Gaili, lai gan līdzība dažkārt bija apšaubāma. Arī tagad, atklāti sakot, netrūktu tēmu, ko aplūkot – piemēram, nesen aizvadītās pašvaldību vēlēšanas. Šajā TV3 Jaungada šovā abi ar Baibu Sipenieci-Gavari būsim vecīši – “dīvāna eksperti”, kuriem ir viedoklis par visu. Jo, kā jau mūsu valstī ierasts, galvenais ir neko nedarīt, bet par jebko izteikties anonīmos interneta komentāros – sākot no hokeja un beidzot ar “Eirovīziju”, tā ka būs, kur izvērsties.”

Koncerta daļu ar Latvijā populārāko mākslinieku piedalīšanos vadīs Jānis Skutelis.

Citi šobrīd lasa 67 eiro - tik lielu summu kāds taksists prasījis par braucienu no lidostas līdz Rīgas centram PVD aptur 2 populāru zīmolu kaķu un suņu barības izplatīšanu “Playboy” dibinātājs Hjū Hefners savu jauniņo sievu Kristalu atstājis bez mantojuma