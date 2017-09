Luisa-Dreifusa rakstīja, ka ir priecīga par to, ka viņai ir liela atbalstītāju grupa, tai skaitā draugi un tuvinieki, kā arī laba apdrošināšana.

"Sliktā ziņa ir tā, ka ne visām sievietēm ir tā paveicies; tāpēc cīnīsimies pret visiem vēža veidiem un padarīsim vispārēju veselības aprūpi par realitāti," viņa piebilda tviterī.

Luisa-Dreifusa ir precēta divu bērnu māte.

Pirms divām nedēļām Luisa-Dreifusa saņēma 11. "Emmy" balvu savā karjerā. Sešas no šīm "Emmy" balvām viņa ieguvusi par viceprezidentes lomu seriālā "Veep".

Viņa pazīstama arī ar lomām seriālos "Seinfeld" un "Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi" ("The New Adventures of Old Christine"). Par Elēnas Benesas lomu NBC komēdijseriālā "Seinfeld" aktrise saņēmusi "Emmy" balvu, Zelta globusa balvu un piecas Ekrāna aktieru ģildes balvas.