Rodžers Voterss no "Pink Floyd" uzstāsies Rīgā

Votersa koncertturneja "Us + Them" jau kopš vasaras sākuma apceļojusi vairākas ASV pilsētas. Turnejas koncertos lielākoties skan dziesmas no "Pink Floyd" albumiem "The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals" un "Wish You Were Here".

Tāpat koncerta programmā iekļautas dziesmas no Votersa jaunākā albuma "Is This the Life We Really Want?".

"Votersa leģendārās dzīvās uzstāšanās ir zināmas kā daudzdimensionāli šovi ar moderniem audiovizuāliem eksperimentiem un augstākās klases skaņu. Arī šī tūre nav izņēmums un mēnešiem ilgi veidotajā šovā scenogrāfiju veidos nebijuša izmēra projekcijas kombinācijā ar pāri publikai lidojošu dronu vadāmiem elementiem, lāzeriem un citiem vizuāliem efektiem," pauda koncerta rīkotāji.

Biļetes uz Votersa koncertu "Arēnā Rīga" varēs iegādāties "Biļešu Serviss" kasēs un internetā no 5.oktobra.