"Kāds viņš stilists? Viņš strādā fermā!" - Ingūna no "Lauku sētas" atmasko šova jauno dalībnieku Jāni

Šovā Jānis Paass sevi pieteica kā modeli un topošo stilistu. Jau pirmajā sērijā viņš parādīja slinko dabu, dienas lielāko daļu pavadot slaistoties un gulšņājot. Tas izsauca sašutumu pārējos dalībniekus, kuri centās pēc iespējas labāk padarīt saimnieces dotos uzdevumus. Daudziem šķita, ka stilīgais rīdzinieks nav pieredzējis lauku dzīvi, smagus darbus, bet tā izrādās nav taisnība.

Jānis Paass ir viens no "Lauku sētas" jaunās sezonas dalībniekiem. (Foto: Publicitātes foto)



Bijusī šova dalībniece Ingūna Stapāne nāk klajā ar paziņojumu, ka slinkais šova puisis ir viņas kaimiņš. Viņa nesaprot, kāpēc jaunais puisis TV šovā sevi piesaka kā rīdzinieku, ja patiesībā nāk no Gulbenes novada Lejasciema, kur ilgus gadus strādājis govju fermā un darījis vēl citus lauku darbus.

„Noskatījos pirmo sēriju un nesapratu, vai kaimiņš tiešām ir tik debils? Kāds vēl rīdzinieks? Viņš tak’ netālu no manis dzīvo. Un vēl stilists? Tas sit pušu visu. Tikpat labi es arī varu ar cilvēkiem pa veikaliem pastaigāt. Viņš strādā govju fermā, kur ir vairāk nekā 75 govju ganāmpulks, slauc govis un baro tās. Lai sevi pārāk augstu nevērtē. Ja ir stilists, tad var stilot arī pa kūti. Saka, ka nepatīk netīras drēbes, bet pats, nomūrējies ar govs sūdiem, staigā,” teic Ingūna, piebilstot: „Lai noslauka mātes pienu no lūpām un tad spļauj uguni,” viņa aicina.

Šova "Lauku sēta" bijusī dalībniece Ingūna Stapāne. (Foto: Publicitātes foto)



Inguna nosaka, ka puisis pēdējos gados ir ļoti mainījis, palicis augstprātīgs. „Redzu, ka viņš brauc ar mašīnu uz fermu, ceļu roku, lai nostopētu un paķertu pa ceļam, bet mani nepaņem. Kūtī ar pārējiem strādniekiem runā, bet tiklīdz ārā, tā nevienu nesveicina. Nesaprotu, kā cilvēks tā var mainīties, pazīstu viņu kopš bērnības,” tā Ingūna, kura pavisam drīz plāno doties uz Angliju, lai nopelnītu naudu acu operācijai.