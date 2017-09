Pagājušajā sestdienā - 23. septembrī - Polijas televīzijas skatītāji varēja noskatīties, kā dziedātāja no Latvijas Jeļena Matule ugunīgi izpildīja Arianas Grandes, Džesijas Džejas un Nikijas Minažas hītu "Bang Bang". Jau pirmā piedziedājuma laikā žūrijas dalībnieki sāka dejot un divi no viņiem bija pagriezuši savus krēslus uz mūsu tautietes pusi. Pēc obligātas kompozīcijas izpildīšanas žūrija jautāja Jeļenai, ko vēl viņai patīk dziedāt. Uzzinot, ka tā ir roka grupas AC/DC dziesma "Highway to hell", mentori tūlīt lūdza to izpildīt. Muzikanti uzreiz atsaucās Jeļenas aicinājumam un sāka spēlēt vajadzīgo melodiju, bet dziedātāja pievienojās ar vokālo partiju.

Šī improvizētā uzstāšanās atstāja tādu iespaidu uz mentoriem, ka populārs poļu pop-roka dziedātājs Mihals Špaks (Michal Szpak) nometās ceļos Jeļenas priekšā, lūdzot pievienoties viņa komandai. Bet dziedātāja deva priekšroku eklektiskās poļu grupas "Afromental" dalībniekiem Tomsonam un Baronam (šis grupas vokālists un ģitārists "The Voice of Poland" šovā sēž speciālajā dubultā treneru krēslā).

Populārais poļu pop-roka dziedātājs Mihals Špaks (Michal Szpak) ceļos latvietes Jeļenas priekšā, lūdzot pievienoties viņa komandai. (Foto: Facebook.com)

"Es pirmo reizi piedalījos tāda mēroga šovā un biju ļoti uztraukusies. Un nodziedāju ne tik labi, cik vēlētos. Tā arī bija laba mācība: sapratu, ka mans uztraukums pagaidām var kļūt stiprāks par prasmēm, līdz ar to man vēl jāpamācās to kontrolēt, jo savu emociju savaldīšana arī ir lielo skatuves mākslinieku darba svarīga sastāvdaļa", - stāsta Jeļena.

Jeļenas Matules piedalīšanās "The Voice of Poland" šovā sākās ar pre-kastingiem, kas notika Varšavā šī gada jūnijā un kuros piedalījās ap 10 tūkstošiem cilvēku. No tiem dalībai aklajās noklausīšanās tika izvēlēti ap 100, ieskaitot Jeļenu.

Nākamais konkursa posms ir "kaujas", kurās dalībnieki dziedās duetos, un tikai viens dalībnieks no katra dueta tiks tālāk. "Kauju" translācijas būs skatāmas oktobrī.



Jeļena Matule ir dzimusi Rēzeknē, kur mācījās Poļu skolā, jo pēc izcelsmes ir uz pusi poliete. Kopš bērnības viņa bieži viesojās Polijā un labi runā poļu valodā. No agrās bērnības Jeļena arī nodarbojas ar mūziku. Pagājušajā gadā viņa kļuva par finālisti šovā "Baltijas balss", kurā piedalījās dziedātāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kad dziedātāja uzzināja par atlasi šovam "The Voice of Poland", viņa ilgi nedomāja un devās iekarot Varšavu.