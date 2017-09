Singapūras Satīns grib Renāra Kaupera naudu

“Jā, mēs gribam to Kaupera naudu! Nauda nenes laimi? Vairāk naudas, vairāk problēmu? Pfff, daži cilvēki nespēj tikt galā ar panākumiem, bet mēs spējam. Šī dziesma ir retrospekcija, lai atskatītos uz to, kur bijām un kur esam, nemaz nerunājot par to, kur būsim tuvākā gada griezumā. Tagad, kad esam ierauti Latvijas šovbiznesa korporatīvajā virpulī, mēs vēlējāmies izveidot vienu klipu, kas nedaudz atgādinātu par mūsu pirmsākumiem un saknēm. Šis ir atskaites punkts, lai pēc vislabākajām latviešu motivācijas mūzikas tradīcijām mēs ietu tālāk, augstāk, uz priekšu, labāk, kaut ko sasniegt, neapstāties un uz priekšu, kā arī augstāk” par klipu stāsta grupas dalībnieki.



Videoklipu filmējis un montējis Elvis Lācis, kurš iepriekš strādājis pie gandrīz visiem grupas videoklipiem. Oficiāli avoti apstiprina, ka viņi turpinās sadarbību arī nākotnē.

Jūnijā grupa izlaida ilgi gaidīto debijas albumu "Iespēja Viena", kas pieejams lielākajos straumēšanas servisos.