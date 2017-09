“Mīļā Latvijas armija! NBS virspavēlniek, komandieri! Saeimas deputāti, tostarp Edvards Smiltēns! Kas tas šonakt bija? Vai tiešām ir normāli, ka miera laikā līdz pulksten pustrijiem naktī nav iespējams gulēt kara trokšņu dēļ, jo poligonā notiek skaļas un intensīvas mācības?” portālā “Facebook” raksta Saulkrastu iedzīvotāja Sandra Strazdiņa.

Viņa norāda, ka gan Ādažu, gan Saulkrastu novados dzīvojošie jau sen - kopš padomju laikiem! - apraduši ar troksni, ko rada salīdzinoši netālu notiekošās militārās mācības, taču, kā apgalvo Sandra, šobrīd “tiek ducināts arī vēlu vakaros” – izrādās, arī naktī.

Šaušanas trokšņi neļauj gulēt bērniem

“[...] bērniem naktsmiers iestājas pulksten 21.00. Taču šonakt [svētdienas naktī] kara spēlītes pierimās tikai pulksten 2:30! Turklāt naktī sprādzienu trokšņi bija tik skaļi un spēcīgi, ka likās, ka logu rūtis izbirs un ēkas sienas saplaisās. Šī tiešām ir smaga pirmdiena, jo man uz darbu bija jāceļas pulksten 5:00, esmu gulējusi tikai divas stundas. Un kā lai manas sākumskolas un pamatskolas meitenes uztver mācību vielu un stundās neaizmieg, ja ir gulējušas nepilnas četras stundas? Viņām skolas diena beigsies tikai pulksten 19, kad viņas atgriezīsies no Mūzikas un mākslas skolas, pēc tam vēl būs jāpilda mājasdarbi... Esmu pacietīga, bet šoreiz nikna...” raksta Sandra.

“Ja par dzērāju trokšņošanu var pasūdzēties policijai, tad par armiju laikam tikai Valsts prezidentam,” īsā sarunā ar Kasjauns.lv vēl piebilda sieviete.

Uz viņas ierakstu feisbukā reaģējuši arī citi sociālā tīkla lietotāji.

Daļa apgalvo, ka pilnībā izprot sievietes sašutumu, kamēr citi norādīja, ka militārajām mācībām ir jānotiek arī tumšajā dienas laikā:

Likums neierobežo mācību radīto troksni

Aizsardzības ministrijas (AM) preses nodaļas pārstāve kapteine Sandra Brāle apstiprina, ka diennakts tumšajā laikā Ādažu poligonā norisinājās sabiedroto spēku mācības.

“AM vērš uzmanību, ka mācības ir būtiska valsts aizsardzības sastāvdaļa, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un sabiedroto spēku kaujas spējas, kas ir garants Latvijas drošībai un mieram. Latvijas karavīriem, zemessargiem un mūsu sabiedrotajiem ir jābūt gataviem aizsargāt mūsu iedzīvotājus jebkuros apstākļos, tāpēc apmācība, īpaši taktiskie vingrinājumi un mācības ar kaujas šaušanu, ir intensīvas un maksimāli pietuvinātas realitātei, līdz ar to var notikt jebkurā diennakts laikā,” skaidro Brāle.

Cenšas samazināt šaušanu naktīs

AM piebilst, ka sabiedroto valstu bruņoto spēku pārstāvji ir ieradušies Latvijā, lai aizsargātu mūsu valsts drošību un šādās mācībās tiek trenētas spējas, vienlaikus nodrošinot, ka nekad neradīsies tādas situācijas, kad šīs spējas būtu nepieciešams izmantot ārpus poligona robežām.

“Jāuzsver, ka mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam. Neskatoties uz to, NBS, maksimāli cenšas samazināt kaujas šaušanu naktīs un brīvdienās. Ādažu poligons ir viena no noslogotākajām karavīru un zemessargu apmācību vietām ne tikai Latvijā, bet tas ir lielākais militārais poligons Baltijas valstīs,” informēja AM pārstāve.

Lūdz iedzīvotājus izturēties ar sapratni

Jau ziņots, ka bruņotajos spēkos septembrī intensīvi turpinās mācību cikls.

Mācību un vingrinājumu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lido militārās lidmašīnas un helikopteri.

NBS lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem, militārās aviācijas gaisa kuģu pārlidojumiem un iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem.

AM norāda, ka iespēju robežās operatīvā informācija par plānotajām aktivitātēm, kā arī cita aktuāla informācija ir pieejama bruņoto spēku “Twitter” profilā: @Latvijas_armija.