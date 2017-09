Spilgtā latgaliete Margarita

Šovakar daudzu skatītāju atmiņā noteikti iespiedusies spilgtā un ar humora izjūtu apveltītā 39 gadus vecā Margarita no Rēzeknes. Sarkanmatei Margaritai pēc vārda kabatā nav jāmeklē un, redzot, cik viņa spēj veikli un koķeti atbildēt ar joku uz jebkuru žūrijas pārstāvju jautājumu, tā vien šķiet, ka viņa ir kāda kultūras nama vadītāja vai darbiniece. Bet, nē, sieviete ikdienā rūpējas par mājsaimniecību un audzina piecus bērnus. Skatuviskā iznesība Margaritai atnesa ceļazīmi uz nākamo kārtu, tas nozīmē, ka ar šo dāmu vēl tiksimies.

Moldāvu un japāņu iezīmes

Vakara gaitā apbūra arī jauniete – moldoviete Olga, kura jau divpadsmit gadus dzīvo Latvijā, vēju pilsētā Liepāja. Olga savam startam bija izvēlējusies temperamentīgu moldoviešu dziesmu, kas ļāva parādīt visas šīs tautas rakstura iezīmes, un acīmredzami tās izpildījums uzrunāja visus.

Ne mazāk aizrāva tumšmates Alises priekšnesums, kura ar savu vokālu burtiski apbūra. Alises mamma ir latviete, bet tēvs – japānis. Uz skatuves Alise nokļuva, pateicoties vecākiem – pirmkārt, Japāna ir karaokes dzimtene, kur tika savulaik izmantotas visas iespējas, lai dziedātu, bet, otrkārt, mammai ir milzīga kolekcija ar diskiem, kas rosināja meitā interesi par mūziku. Alise jau astoņus gadus par savām mājām sauc Latviju, kur savas muzikālās prasmes pilnveido Rīgas 6. vidusskolā. Pēc meitenes priekšnesuma no žūrijas sekoja tik pacilājoši un pārliecinoši izteikumi, kā vēl nekad. “Tavi vecāki var būt ļoti lepni pēc šī vakara snieguma!” tā sacīja žūrijas pārstāve Aija Auškāpa.

Ja Alises saknes patiesi ir meklējamas Japānā, kāds cits pretendents – Vladislavs ir personīgas intereses vadīts aizrauts ar visu, kas raksturo šo zemi. Vladislavu ir aizrāvusi japāņu valoda un saista literatūra – šobrīd tiek rakstīts jau piektais romāns. Papildus visam iepriekš nosauktajam Vladislavs arī Latvijā strādā austrumu kultūras restorānā par viesmīli. Taču, kas attiecas uz dziedāšanu – to viņš visbiežāk dara ceļā no darba uz mājām un otrādi. Šovakar “X Faktorā” Vladislavs izpildīja, kā viņš pats saka – motivējošu japāņu dziesmu, kas vēsta: “Ja gribi sasniegt savu mērķi, tad vajag piecelties un iet darīt”. Lai arī nebija skaidri dziesmas vārdi, tās izpildījums metāla stilā visu publiku pamatīgi satricināja.

Delfīnu meitene

Beidzot ikvienam bija iespēja TV ēterā piedzīvot, kā daugavpiliete Elizabete izpilda īpašu delfīnu skaņu, ar kuru viņa pirms kāda laika izpelnījās internetā popularitāti. Meitene arī atklāja, ka viņas sapnis ir kādreiz nonākt delfinārijā, lai nodemonstrētu to delfīniem. Taču, kas attiecas uz dziedāšanu – šovakar Elizabete bija izvēlējusies izpildīt Bjorkas slaveno dziesmu “It's, Oh, So Quiet!”, bet, diemžēl, tās izpildījums līdz galam nepārliecināja.

Nākamā kārta ir klāt!



Līdz ar ceturtā atlašu raidījuma noslēgumu “X Faktors” iesoļo nākamajā kārtā, kas saucas krēslu izaicinājumi. Skatītāju vērtēšanai tiks nodoti divi krēslu izaicinājumu raidījumi, kuriem atlasīti labākie dalībnieki, ko žūrija sastapusi atlašu raidījumos.

Pirmā krēslu izaicinājuma raidījuma laikā žūrijas pārstāvis izvilks savu kategoriju: 16-25 gadi, 25+ un vokālās grupas, lai atlasītu savu četrinieku, kas tālāks startēs fināla sērijās. Kopumā krēslu izaicinājumu raidījumos piedalīsies 45 pretendenti, bet fināla sērijās iekļūs tikai 12.