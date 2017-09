“Lai piedod visi mani partneri, es viņus ļoti cienu... Bet reāli tajā brīdī, kad jābučojas uz skatuves, sevi noskaņoju tā, it kā skūpstītu marmora kolonnu. Nu nav tā, ka tajā mirklī iekšā dziļumā nez ko jūti, verdi, kaisti un kvēli!” žurnāla "Kas Jauns" slejās atzīst aktrise.

Tomēr viņa arī mierina: “Katrs aktieris īstenībā ir skaista, balta marmora kolonna, kam ir jānes balsts izrādei, ko ir uzlicis režisors.”

Turklāt Aijai izspēlēt jūtas izdodas tik labi, ka pēc muzikālās izrādes "Tobāgo!" noskatīšanās daudzi nešaubās, ka viņai un Nacionālā teātra aktierim Mārcim Maņjakovam mīlas dzirksts uzšķīlusies arī pa īstam.

Uz "Tobāgo!" skatuves ar Mārci Maņjakovu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dzērvei par to ir reāls joks no aizkulisēm: “Kāda sieviete no vienas ministrijas pēc izrādes noskatīšanās bija Olgai Dreģei par mani un Mārci prasījusi: “Klau, bet viņiem taču viss notiek arī pa īstam, vai ne? Tas ir redzams, ka viņiem ir sekss!”

Dreģe mēģinājusi saprast, vai tā patiešām ir, un pēc tam teikusi: “Diez vai, diez vai, tas ir tīri profesionāli.” Un to ziņkārīgā kundze atbildējusi: “Nu klausies, ja tā, tad tas ir Holivudas līmenis.” Lūk, tas ir kompliments!” uzskata Dzērve.